Colomba furba alle mandorle la ricetta di Pasqua di Benedetta Rossi

Siamo ancora in tempo per i dolci di Pasqua, con le ricette di Benedetta Rossi siamo ancora in tempo per fare la colomba di Pasqua. Una colomba classica ma una ricetta furba, veloce perché Benedetta utilizza il lievito istantaneo. Mostra un risultato che appare delizioso, una colomba soffice con sapore e profumo della vera colomba dolce di Pasqua. Sono tante come sempre le idee che Benedetta Rossi ci suggerisce in cucina su Food Network; anche le ricette di Pasqua sono numerose, così come i consigli per impasti perfetti e pranzi veloci. Ecco la ricetta della colomba furba, il dolce tradizionale che si prepara però in poco tempo, senza lievitazione.

LA RICETTA DELLA COLOMBA FURBA ALLE MANDORLE – RICETTE BENEDETTA ROSSI

Ingredienti per la colomba con lievito istantaneo: 3 uova, scorza di arancia, scorza di limone, 1 fialetta di aroma di mandorla, 150 g di zucchero, 350 g di farina, 90 g di olio di semi di girasole, 170 g di latte, 15 g di lievito istantaneo, mandorle, macedonia candita, granella di zucchero

Preparazione colomba classica di Benedetta Rossi: separiamo i tuorli dagli albumi. Nella ciotola montiamo gli albumi a neve. In un’altra ciotola abbiamo i tuorli e aggiungiamo la scorza grattugiata del limone e di un’arancia, aggiungiamo lo zucchero e l’aroma mandorla e lavoriamo con la frusta elettrica o a mano. Aggiungiamo anche l’olio di semi di girasole, il latte, la farina un poco alla volta, lavoriamo e per ultimo aggiungiamo lievito istantaneo. Solo dopo aggiungiamo gli albumi montati a neve mescolando con delicatezza. Infine, la macedonia candita, amalgamiamo e versiamo il tutto nello stampo per la colomba, ma se non l’abbiamo va bene anche un altro stampo.

Livelliamo il composto e completiamo con le mandorle e con la granella di zucchero. Mettiamo in forno a 170 gradi ventilato per 45 – 50 minuti, 180 gradi statico sempre per 45 – 50 minuti.