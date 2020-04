Ricette di Pasqua di Benedetta Rossi: le uova sode farcite

Tre versioni per fare le uova sode farcite ed è Benedetta Rossi a suggerire ancora nuove ricette di Pasqua su Food Network. Tre ricette in una perché è vero che la base resta sempre la stessa, gli albumi sodi, ma il ripieno e le decorazioni sono diverse e deliziose, tutte. Due ripieni per le uova sode sono perfetti anche per i bambini quindi a Pasqua possiamo prepararle per tutta la famiglia. Avremo un antipasto perfetto anche se il periodo non è dei più semplici. Facili invece sono le ricette di Pasqua di Benedetta Rossi, le ricette Fatto in casa per voi- Dopo la torta di formaggio, l’agnello fritto, la colomba furba e tanto altro ecco come Benedetta prepara le uova sode farcite. Buona Pasqua a tutti!

RICETTE DI PASQUA – UOVA SODE FARCITE IN TRE VERSIONI

Ingredienti: uova sode, 20 g di salmone affumicato, 100 g di formaggio spalmabile, 1 ciuffetto di prezzemolo

2 uova sode, chiodi di garofano, 1 carota, 1 ciuffetto di rosmarino

2 uova sode, 70 g di maionese, olive nere a rondelle, 2 cucchiaini di capperi dissalati, 1 carota, 1 ciuffetto di rosmarino

Preparazione per i ripieni e le decorazioni di uova sode: frulliamo salmone affumicato e formaggio spalmabile. Prendiamo le uova sode e tagliamo una estremità e posizioniamo in piedi le uova, decoriamo con i ciuffi di crema e una fogliolina di prezzemolo.

Facciamo il topolino: tagliamo a metà le uova sode, togliamo il tuorlo che temiamo da parte. Con due chiodi di garofano abbiamo gli occhietti. con le rondelle di carota facciamo le orecchie, con un bastoncino di carota facciamo la coda. Facciamo i baffi con gli aghi di rosmarino.

Per i pulcini tagliamo l’uovo a metà, togliamo il tuorlo e aggiungiamo con l’altro tuorlo. Frulliamo i tuorli con la maionese e i capperi dissalati, questo è il ripieno con cui farciamo gli albumi. Decoriamo con rondelle di olive, ciuffi di rosmarino, pezzetto di carota per fare il visino dei pulcini.