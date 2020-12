Le ricette di Natale di Benedetta Rossi: 10 idee per le feste

Cosa preparare in casa per il Natale? Oggi lo chiediamo direttamente a Benedetta Rossi. Dalla cucina della amatissima food blogger sono arrivate decine di ricette per il Natale, oggi ne abbiamo scelte 10. Dieci ricette di Benedetta Rossi per il Natale, da preparare in casa con i nostri figli, con la nostra compagna o il nostro compagno, con la persona a noi più cara! Dieci ricette per un Natale magico. Dall’antipasto al dolce, abbiamo scelto dieci ricette di Benedetta Rossi per non sbagliare.

DIECI RICETTE DI NATALE PENSATE DA BENEDETTA ROSSI

Ecco quindi per voi una carrellata di ricette natalizie preparate da Benedetta Rossi.

1- Ravioli ripieni con la ricetta di Benedetta Rossi

Iniziamo con un buon primo per il menu di Natale, vediamo come fare questi ottimi ravioli ripieni con la ricetta di Benedetta Rossi. Ravioli di ricotta al sugo, una vera delizia. I Ravioli ripieni di ricotta di Benedetta Rossi per Natale: la ricetta da Fatto in casa per voi

2- La cicerchiata di Benedetta Rossi

Un dolce che non può mancare a Natale, anche se cambia il suo nome di regione in regione, ecco la cicerchiata di Benedetta Rossi

3- L’alberello di Natale con la ricetta di Benedetta Rossi

Andiamo avanti con uno sfizioso antipasto, davvero molto bello da vedere e ottimo da gustare. Facciamo l’alberello di Natale con la ricetta di Benedetta Rossi

4- Albero fiocco di neve di Benedetta Rossi

Passiamo adesso a un dolce con la ricetta di Benedetta Rossi, facciamo un albero fiocco di neve

5- La crema di porri di Benedetta Rossi

Un contorno perfetto per chi ama i porri, ecco la crema di porri per la cena della vigilia

6- La frutta secca pralinata con la ricetta di Benedetta Rossi

Che Natale sarebbe senza la frutta secca? Questa ricetta tra l’altro è perfetta anche per chi vuole preparare della frutta secca da mettere sotto l’albero o nelle calze della befana. Frutta secca pralinata la ricetta di Benedetta Rossi da Fatto in casa per voi a Natale

7- Il tronchetto bianco innevato di Benedetta Rossi

Un dolce che a Natale non può mai mancare, il tronchetto. Qui lo vediamo nella ricetta di Benedetta Rossi

8- I biscotti alla cannella di Benedetta Rossi

I biscotti alla cannella sono davvero un must have per le feste di Natale, vediamo come prepararli con questa ricetta di Benedetta Rossi

8- Muffun salati a forma di alberello

Non potevano mancare i muffin a forma di alberello una idea molto sfiziosa per la ricetta di Natale di Benedetta Rossi

9- La pasta al forno al salmone con la ricetta di Benedetta Rossi

Una pasta al forno molto originale arriva dalla cucina di Benedetta Rossi, vediamo come si prepara la pasta al forno al salmone.

10- Tris di antipasti con la ricetta di Benedetta Rossi