Minestra imperiale di Benedetta Rossi per le ricette di Natale Fatto in casa per voi. La minestra imperiale è di 3 colori diversi, giallo, verde e rosso ed è anche molto semplice da preparare. Una ricetta antica che Benedetta Rossi serve nella zuppiera che le ha prestato la sua mamma, quella del servizio buono, con il giro d’oro. La minestra imperiale di Fatto in casa per voi di Benedetta Rossi è una vera bontà e possiamo ovviamente prepararla anche in altri giorno e non solo per il Natale. Dopo il tris di antipasti furbi di Natale di Benedetta Rossi ecco come si fa la minestra imperiale con il brodo di cappone o di pollo.

RICETTE DI NATALE BENEDETTA ROSSI – LA RICETTA DELLA MINESTRA IMPERIALE DI FATTO IN CASA PER VOI

Ingredienti – per il brodo: un cappone, 1 carota, 1 costa di sedano, 1 cipolla, scorza di limone e chiodi di garofano

Per la minestra: 7 uova, 90 g di spinaci lessati, 1 carota bollita, 30 g di burro, 120 g di formaggio grattugiato, 120 g di semolino e 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro

Preparazione: nella pentola grande mettiamo il cappone, se non lo troviamo va bene anche un pollo grosso. Aggiungiamo la costa di sedano a metà, la carota intera, la cipolla con due chiodi di garofano inseriti, la scorza di limone, l’acqua che copre tutto il cappone. Saliamo e accendiamo il fuoco, facciamo cuocere più di 1 ora.

In una ciotola rompiamo le uova e frulliamo con il formaggio grattugiato, uniamo poi il semolino e il burro fuso, frulliamo ancora con le fruste elettriche. Dividiamo il composto in tre ciotole. Una la lasciamo gialla, in un’altra aggiungiamo gli spinaci, strizzati e tagliati a pezzettini, mescoliamo bene.

Schiacciamo la carota lessata e versiamo nel terzo impasto dove uniamo anche il concentrato di pomodoro, mescoliamo.

Versiamo i tre composti in tre teglie magari usa e getta foderate con la carta forno, livelliamo. Mettiamo in forno a 170 gradi per circa 20 minuti. Tagliamo a dadini i tre composti colorati, mescoliamo.

Scoliamo il cappone che poi continueremo a cuocere in forno. Filtriamo il brodo. Versiamo i dadini colorati nel brodo bollente, facciamo cuocere 2 o 3 minuti. Serviamo la minestra imperiale nella zuppiera