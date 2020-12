Mustaccioli campani: una ricetta di Natale di Benedetta Rossi

Doppio appuntamento sabato 19 dicembre 2020 con Fatto in casa per voi. E ovviamente, visto che la prossima settimana festeggeremo tutti insieme Natale, Benedetta Rossi non poteva che preparare delle ricette di Natale assolutamente da non perdere. Che ne dite dei mustaccioli napoletani, un dolce tipico della tradizione campana che non può mancare a Natale? Piace davvero a tutti e allora, anche se non è Natale, perchè non provare lo stesso questa ricetta? Vediamo come fare con tutti i passaggi della ricetta di Benedetta Rossi.

La ricetta dei mustaccioli napoletani di Benedetta Rossi

Iniziamo quindi con la lista degli ingredienti:

250 g farina, 90 g zucchero, 20 g cacao amaro, 100 ml olio di semi, 30 ml rum, 90 g miele, 5 g pisto (mix di spezie: 4 g cannella, 1 g noce moscata, 3 chiodi di garofano), 75 g mandorle pelate e tostate, buccia di 1 limone, 5 g ammoniaca per dolci (lievito in polvere)

500 g cioccolato fondente per la copertura

Per questi mustaccioli ci serve la frutta secca, per cui inizia facendo tostare le mandorle in forno per poi tritarle con un coltello o con un mixer. Mettete, in una ciotola, la farina con il cacao, lo zucchero, il pisto (ottenuto mescolando 4 gr di cannella, 1 gr di noce moscata e 3 chiodi di garofano), l’ammoniaca per dolci ed il limone grattugiato.

Per amalgamare tutte le polveri, mescoliamo per bene. Aggiungete, a questo punto, l’olio di semi, il miele, il rum e le mandorle tritate mescolando prima con una forchetta e poi con le mani fino ad ottenere un composto duro e leggermente asciutto.

Prendiamo il nostro composto e ci spostiamo sul piano di lavoro. Amalgamiamo per bene più che possiamo.

Stendete l’impasto con un mattarello disponendo il composto fra due fogli di carta forno. Lavorate fino ad avere lo spessore di 1 cm. Ritagliate i biscotti con un coltello ottenendo la classica forma a rombo.

Mettete i mustaccioli a cuocere in forno già caldo a 180° per 6 minuti. Sfornate i biscotti, fateli raffreddare e, nel frattempo, sciogliere il cioccolato a bagnomaria . Se ci piace possiamo usare al posto del fondente il cioccolato bianco.

Inzuppate i mustaccioli nel cioccolato fondente ricoprendoli completamente per poi disporli su della carta forno per farlo possiamo usare anche due forchette. Fate solidificare il cioccolato 10 minuti in freezer o un’oretta a temperatura ambiente. Non ci resta che prendere un bel vassoio e impiattare.

Buone feste !