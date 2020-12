Per Natale Benedetta Rossi prepara il tris di antipasti furbi, ricette Fatto in casa per voi

Tris di antipasti furbi è la prima ricetta di Benedetta Rossi per Natale, la ricetta Fatta in casa per voi per Natale di oggi 19 dicembre 2020. Benedetta Rossi utilizza come ingredienti base per i suoi antipasti di Natale il pane per tramezzini senza crosta, il formaggio spalmabile e poi aggiunge pochi altri ingredienti per differenziare le girelle, gli alberelli con le olive e i gli alberi con le stelle. Davvero tre ricette in una, davvero tre idee per portare in tavola nel giorno di Natale e per le altre feste tutte cose golose, deliziose. Non perdete questa e le altre ricette Fatto in casa per voi, le ricette di Benedetta Rossi per il Natale 2020.

RICETTE BENEDETTA ROSSI – IL TRIS DI ANTIPASTI PER NATALE

Ingredienti: pane per tramezzini, fette di salame ungherese, formaggio a fette, 30 g pesto di basilico, 300 g di formaggio spalmabile, 100 g di prosciutto cotto a dadini, salatini stick, olive verdi o nere

Preparazione: appiattiamo leggermente il pane con il mattarello. Usiamo il pane senza crosta, quello per tramezzini e non il pancarrè. Insaporiamo il pane e lo inumidiamo con il formaggio fresco ma andrebbe bene anche la maionese. Aggiungiamo il formaggio a fette su tutto il tramezzino. L’ultima fetta di formaggio la posizioniamo a un centimetro dal bordo, così possiamo chiuderlo. Aggiungiamo le fette di salame ungherese. Arrotoliamo bene e avvolgiamo nella pellicola per alimenti, mettiamo in frigo. Tagliamo a fette e abbiamo le girelle rustiche.

Per gli alberelli partiamo dalla mousse e frulliamo il prosciutto cotto a dadini con il formaggio spalmabile. Invece del prosciutto possiamo usare la mortadella. Spalmiamo la mousse sul pane per tramezzini, aggiungiamo un’altra fetta di pane, spalmiamo altra mousse e con un coltello tagliamo i triangoli, saranno gli alberelli. Infiliamo alla base di ogni alberello gli stick salati degli aperitivi. Decoriamo con le rondelle di olive, verdi e nere o solo di un colore. Disponiamo gli alberelli sul piatto da portata, un vassoio. Completiamo con dei pomodori per un tocco di rosso.

Con altre fette di pane sempre senza crosta ritagliamo le stelle, grandi e piccole. Questa volta mescoliamo il formaggio spalmabile con il pesto, farciamo le stelle più grandi.

Disponiamo come base la stella grande e via via le piccole sfalsate. Qualche rametto di timo e di prezzemolo e abbiamo anche i nostri alberelli al pesto.