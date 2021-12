Ricette Benedetta Rossi: tette di vergine perfette anche a Natale

Nelle puntate del 2021 di Fatto in casa per voi, Benedetta Rossi ha suggerito anche delle ricette particolari e oggi noi ci proponiamo la ricetta delle tette di vergine, che potrebbe essere un dolce perfetto anche per Natale. Che ne dite di provare a fare in casa questo dolce anche per strappare magari una risata ai vostri ospiti? Non ci resta che seguire passo passo tutti i passaggi e preparare poi questa buonissima ricetta di Benedetta Rossi per il Natale. Vediamo come fare queste buonissime tette di vergine.

La ricetta di Benedetta Rossi: tette di vergine perfette anche a Natale

Ecco la lista degli ingredienti:

400 g farina, 150 g strutto, 150 g zucchero, 1 uovo, 40 ml latte, 1 bustina di vanillina

arancia candita, 80 g cioccolato fondente, cannella in polvere, 800 ml latte, 130 g amido di mais, 160 g zucchero, 1 uovo, confettini di zucchero

Per prima cosa iniziamo con la preparazione della frolla: prendiamo una ciotola e usando le mani, lavoriamo un uovo intero con il latte, lo zucchero, la vanillina e lo strutto. Aggiungiamo la farina, poca per volta, continuando ad impastare fino ad ottenere un panetto liscio ed omogeneo. Avvolgiamo nella pellicola e lasciamo riposare per mezz’ora in frigorifero.S tendiamo la frolla con il mattarello, ad uno spessore di circa 3-4 mm. Con due coppapasta, ricaviamo 6 dischi del diametro di circa 6-8 cm e 6 dischi un po’ più grandi dei precedenti.

Passiamo alla preparazione della crema. Per prima cosa sciogliamo l’amido di mais con parte del latte ancora freddo. In un pentolino, intanto, scaldiamo il latte rimasto con lo zucchero e la cannella in polvere (1 cucchiaino). Quando il latte è caldo, uniamo l’amido sciolto e mescoliamo sul fuoco fino a far addensare la crema. Trasferiamo la crema su un vassoio e copriamo con la pellicola a contatto. Lasciamo raffreddare completamente. Quando la crema sarà fredda, prendiamo il cioccolato fondente in scaglie e lo aggiungiamo.

Torniamo quindi alla fase finale della preparazione delle nostre tette di vergine. Sui dischi più piccoli, mettiamo un po’ di arancia candita a cubetti e, sopra, un cucchiaio di crema al latte e cioccolato. Copriamo con i dischi più grandi, sigillando bene i bordi. Disponiamo le tette su una teglia con carta forno e posizioniamo sulla sommità di ogni tetta una pallina di frolla. Spennelliamo i dolci con tuorlo d’uovo sbattuto e spolveriamo con zuccherini colorati. Per finire mettiamo tutto in forno caldo e statico a 190° per 20 minuti. Le nostre tette di vergine sono pronte!

