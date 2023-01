Facciamo in casa i torroncini da regalare per la Befana

Cosa possiamo mettere nella calza della Befana? Prepariamo in casa degli ottimi torroncini per chiudere in bellezza le feste

Guardando una delle ultime puntate dell’anno di E’ sempre mezzogiorno, abbiamo pensato che la ricetta dei torroncini da fare in casa potrebbe essere perfetta per chi sta cercando ancora una idea per un regalo home made da fare in questi ultimi giorni di festa. Non siamo ancora arrivati ai titoli di coda! C’è ancora la Befana e come si suol dire, l’epifania tutte le feste porta via ma non la voglia di mangiare dei buonissimi dolci di Natale. E allora, che ne dite di fare in casa dei torroncini che potrebbero essere anche una bella idea per un dono di fine festività? Magari anche da mettere in una bella calza nel giorno della befana. Ci ispiriamo quindi a una ricetta vista nella cucina di E’ sempre mezzogiorno, una ricetta preparata da Daniele Persegani.

Come fare in casa i torroncini per le feste

Iniziamo dalla lista degli ingredienti, ecco tutto quello che ci serve: 150 ml di acqua

525 g di zucchero

50 g di sciroppo di glucosio

500 g di farina di mandorle

100 g di crema pasticcera

5 g di essenza di bergamotto

1 bacca di vaniglia

500 g d cioccolato bianco

100 g di arancia candita

30 g di pistacchi sgusciati non salati

Prendiamo una ciotola e lavoriamo la crema pasticcera che abbiamo preparato in precedenza con la farina di mandorle. Profumiamo con l’essenza di bergamotto e la vaniglia.

Per quanto riguarda la preparazione dello sciroppo: prendiamo un pentolino e portiamo a 145° l’acqua con il glucosio e lo zucchero.

Quando lo sciroppo ha raggiunto la temperatura di 145°, lo versiamo a filo sul composto in lavorazione, continuando a mescolare con la foglia (se in planetaria) fino a raffreddamento: riusciremo così a ottenere un composto cremoso. Versiamo il nostro composto su una teglia rettangolare o quadrata foderata con un foglio di carta forno e lo livelliamo al meglio, in modo da ottenere uno strato spesso circa 3 cm. Adesso dobbiamo aspettare che sia tutto freddo, lasciamo quindi raffreddare per bene.

Passiamo alla fase creazione dei torroncini, che prenderanno piano piano forma. Iniziamo a tagliarli a listarelle: dobbiamo ottenere la forma dei classici torroncini. Li immergiamo nel cioccolato bianco fuso e, usando due forchette, li preleviamo e li lasciamo indurire su una teglia con carta forno. Per completare possiamo finire con dei pistacchi o canditi in base ai nostri gusti.