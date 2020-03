Ricette Benedetta Rossi facciamo spezzatino con patate

Da Fatto in casa per voi arriva una ricetta perfetta di Benedetta Rossi. Semplice, come nel suo stile e davvero facile da preparare. Per chi ama i secondi di carne, questo è sicuramente un piatto perfetto. Oggi vi suggeriamo la ricetta dello spezzatino con le patate, ricetta vista tra le ultime puntate di Fatto in casa per voi in onda a marzo 2020.

Vediamo quindi come si prepara questa ricetta.

RICETTA DELLO SPEZZATINO DI CARNE CON PATATE DI BENEDETTA ROSSI

Ecco gli ingredienti che ci servono per la ricetta di Benedetta Rossi

600 gr di spezzatino di manzo

600 gr di patate

400 gr di passata di pomodoro

1/2 bicchiere di vino bianco

1/2 cipolla

1 costa di sedano

1 carota

Benedetta ha preparato anche del pane tostato per accompagnare il piatto

Iniziamo con la preparazione.

Prendiamo una bella padella antiaderente, dentro mettiamo un filo di olio e la nostra cipolla. Prepariamo il soffrittino con il sedano tagliato a pezzetti e la carota tagliata sempre a pezzetti. Una volta pronto il nostro soffritto possiamo accendere il fuoco e quando inizia a dorarsi mettiamo la carne a rosolare. Versiamo dopo qualche minuto il vino, lasciamo sfumare e iniziamo la cottura della carne. Nel frattempo prendiamo le nostre patate le tagliamo per bene dopo averle pelate, facciamo dei cubetti. Mettiamo le patate a cuocere nella stessa pentola della carne. Aggiustate di sale, fate cuocere per 5-10 minuti ed aggiungete, a questo punto, la passata di pomodoro. Mettete un coperchio e fate cuocere per altri 5-10 minuti coperto avendo cura di mescolare ogni tanto.

Servire in un piatto da portata e accompagnare con delle buone fette di pane tostato.

