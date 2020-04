Cotto e Mangiato, la ricetta dei bocconcini di ricotta fritti

Dalle ricette Cotto e Mangiato la ricetta dei bocconcini di ricotta fritti, il piatto sfizioso che Tessa Gelisio ha preparato in poco tempo. Possiamo servire i bocconcini di ricotta con una insalata a base di rucola e carote o quella che preferiamo, così avremo un piatto completo perfetto sia per il pranzo che per la cena. Se invece preferite gustarle da sole avrete un aperitivo sfizioso. I bocconcini fritti di ricotta di Cotto e Mangiato sono economici e si preparano in poco tempo, però c’è bisogno di tenere il composto 30 minuti almeno in frigo prima di creare i bocconcini. Ancora una volta le ricette Cotto e Mangiato con Tessa Gelisio ci suggeriscono la ricetta giusta. Non perdete le altre ricette dalla cucina di Tessa in onda su Italia 1, dai primi piatti ai dolci le ricette sono tutte molto facili e veloci.

LA RICETTA DEI BOCCONCINI DI RICOTTA FRITTI – RICETTE COTTO E MANGIATO

Ingredienti bocconcini di ricotta: 250 g di ricotta, 1 uovo, 10 g di formaggio grattugiato, 15 g di farina, pane grattugiato

Preparazione bocconcini Cotto e Mangiato: in una ciotola versiamo la ricotta fresca e asciutta con 1 uovo intero, aggiungiamo 10 g di formaggio grattugiato, uniamo anche 15 g di farina e poi sale e pepe. Mescoliamo bene il tutto e otteniamo un composto omogeneo. Copriamo con la pellicola e mettiamo in frigo per circa 30 minuti.

Prendiamo la ciotola dal frigo e formiamo i bocconcini che passiamo nel pane grattugiato. Scaldiamo l’olio di oliva in padella e friggiamo i bocconcini facendo attenzione quando li giriamo perché sono molto delicati. Facciamo dorare sui due lati e una volta cotti li adagiamo sulla carta da cucina, saliamo leggermente.

Possiamo servire i bocconcini di ricotta di Cotto e Mangiato con una insalata di carote tagliate molto sottili e rucola. Buon appetito a tutti!