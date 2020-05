Ricette Benedetta Rossi: facciamo monoporzioni salate con base croccante

Tra le ultime imperdibili ricette che arrivano dalla cucina di Benedetta Rossi ce n’è una perfetta per deliziare gli ospiti in attesa di servire la cena o il pranzo. Una ricetta che può essere un perfetto antipasto o magari uno dei tanti piatti per una apericena ! Oggi vi proponiamo la ricetta delle monoporzioni salate con base croccante di Benedetta Rossi. Vediamo tutto quello che ci serve e la preparazione di questi simpatici antipasti visti nella rubrica Fatto in casa per voi.

MONOPORZIONI SALATE CON BASE CROCCANTE: UNA RICETTA DI BENEDETTA ROSSI

Ecco gli ingredienti:

1 confezione di grissini

Per la mousse all’erba cipollina

250 gr di formaggio spalmabile

50 ml di latte

erba cipollina

Innanzi tutto prendiamo i grissini e li tritiamo nel tritatutto. Non dobbiamo usarli tutti perchè alcuni li useremo per decorare le mono porzioni. Prepariamo la prima mousse (all’erba cipollina) mettendo nel tritatutto il formaggio spalmabile con l’erba cipollina tagliuzzata ed un goccio di latte (o panna). Aggiustiamo di sale e frulliamo. In un bicchierino mettiamo la base di grissini e poi la crema al formaggio. Completate la mousse all’erba cipollina con un po’ di erba cipollina tagliuzzata.

Per la mousse alla mortadella

300 gr di mortadella

250 gr di formaggio spalmabile

granella di pistacchi

Preparate la seconda mousse (alla mortadella), mettendo in un tritatutto la mortadella, il formaggio spalmabile, un goccio di latte ed un pizzico di sale e frullate. Anche in questo caso ripetiamo la stessa operazione: base con i grissini e poi crema. Terminiamo con la granella di pistacchi.

Per la mousse agli spinaci

200 gr di spinaci bolliti

250 gr di formaggio spalmabile

noce moscata

E infine la terza mousse. Mettiamo anche stavolta nel tritatutto il formaggio spalmabile, gli spinaci sbollentati e strizzati, un goccio di latte, un pizzico di sale e della noce moscata grattugiata e frullate. Base e poi crema, la monoporzione è pronta. Possiamo fare una granella con i grissini se ci va.

Tutte le monoporzioni vanno messe qualche minuto in frigo prima di essere servite.

