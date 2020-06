La ricetta delle frittelle alle erbe di Anna Moroni da Ricette all’italiana

Nuove Ricette all’italiana oggi 5 giugno 2020 con Anna Moroni: la ricetta delle frittelle alle erbe aromatiche che la maestra in cucina ha assaggiato a Fermo. E’ la ricetta di Anna Moroni da non perdere, la ricetta perfetta per un aperitivo o per un antipasto. Sono le frittelle che Anna Moroni prepara con gusti diversi perché divide le erbe aromatiche dopo averle tritate al coltello. Da Ricette all’italiana le frittelle al gusto di rosmarino, salvia, maggiorana, erba cipollina, quattro gusti diversi. Sono stuzzichini perfetti da abbinare a un prosecco, un frizzantino, buonissime le frittelle di oggi di Anna Moroni sia fredde che calde. Ecco la ricette delle frittelle di erbe da Ricette all’italiana.

RICETTE ALL’ITALIANA ANNA MORONI – LE FRITTELLE ALLE ERBE AROMATICHE

Ingredienti: 250 g di farina integrale, 50 g di burro, 12 g di lievito di birra, 75 ml di acqua, sale, vino bianco e un mazzetto di erbe aromatiche

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina integrale. A parte sciogliamo il lievito nell’acqua tiepida e aggiungiamo alla farina, iniziamo a impastare con le mani. Abbiamo bisogno del burro morbido quindi togliamo dal frigo un po’ prima pesando già i 50 grammi necessari per l’impasto. Aggiungiamo il burro all’impasto, aggiungiamo poi anche un po’ di vino bianco e solo alla fine uniamo il sale. Appena possibile lavoriamo l’impasto sul piano di lavoro con l’aiuto di un po’ di farina. Otteniamo un composto liscio e omogeneo. Disponiamo l’impasto nella ciotola pulita e un po’ infarinata. Facciamo riposare un po’ l’impasto, deve lievitare poco, circa mezz’ora.

Erba cipollina, maggiorana, rosmarino e salvia, sono queste le erbe aromatiche che Anna Moroni ha a disposizione in cucina. Tagliata a pezzetti l’erba cipollina, usa gli aghetti del rosmarino e trita tutto al coltello. Teniamo divise tutte le erbe.

Dividiamo in 4 parti l’impasto che abbiamo fatto riposare solo un po’, stendiamo con l’aiuto del mattarello e in ognuno aggiungiamo l’erba aromatica. Lavoriamo separati ogni impasto e facciamo i panetti.

Intanto, scaldiamo bene abbondante olio di semi di arachidi e friggiamo tagliando a pizzicotti l’impasto e tuffandoli in padella. Scoliamo su carta da cucina e serviamo.