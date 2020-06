Hamburger vegetariano, la ricetta di Cotto e Mangiato

La ricetta degli hamburger vegetariani di Cotto e Mangiato, una delle ricette Cotto e Mangiato da provare subito. Se avete voglia di un hamburger vegetariano lo possiamo preparare con i consigli di Tessa Gelisio. Carote, melanzane, zucchine, ceci cotti, sono gli ingredienti principali per fare un ottimo hamburger senza carne, del tutto vegetariano. Ovviamente aggiungiamo anche 1 uovo e del pane grattugiato altrimenti non riusciamo di certo a ottenere la giusta consistenza. E’ una delle ricette Cotto e Mangiato per fare mangiare anche ai più piccoli legumi e verdure. Ecco come si prepara un hamburger vegetariano, è semplice e veloce da fare. Non perdete le altre ricette in tv, le ricette Cotto e Mangiato e non solo.

RICETTE COTTO E MANGIATO – LA RICETTA DELL’HAMBURGER VEGETARIANO

Ingredienti: 70 g di carote, 50 g di melanzane, 70 g di zucchine, 1 uovo, 1 spicchio di aglio, 100 g di ceci otto, 60 g di pane grattugiato, erbe aromatiche e basilico q.b.

Preparazione: laviamo le zucchine, le carote e le melanzane e le tagliamo a dadini. In padella facciamo rosolare lo spicchio di aglio con un po’ di olio, aggiungiamo le carote tagliate a dadini, il sale e facciamo cuocere 5 minuti. Adesso aggiungiamo le zucchine saliamo e facciamo cuocere coperto per pochi minuti, se necessario aggiungiamo un po’ di acqua. Aggiungiamo alla fine le melanzane, saliamo e facciamo cuocere

Frulliamo il tutto con 1 uovo, i ceci, il basilico spezzettato e anche un po’ di salvia, timo e rosmarino. Aggiungiamo anche il pane grattugiato e mescoliamo bene, dobbiamo ottenere una consistenza che ci permetta di fare l’hamburger.

Versiamo del pane grattugiato nel piatto e appoggiamo sopra il coppapasta. All’interno del coppapasta versiamo il composto preparato, schiacciamo e copriamo con il pane grattugiato. Cuociamo in padella o in forno con un bel po’ di olio. Completiamo il nostro panino come preferiamo aggiungendo verdure e salse.