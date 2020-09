Ricette Benedetta Rossi: onion rings con salsa allo yogurt

Nuova puntata di Fatto in casa per voi oggi 19 settembre 2020. E nuove ricette di Benedetta Rossi dal programma in onda su Real Time e Food Network. Cosa ha preparato oggi di buono? Iniziamo con la ricetta degli onion rings, i famosi anelli di cipolla che oggi la Rossi ha preparato accompagnandoli con una salsa allo yogurt. Fatto in casa per voi piace davvero a tutti e le ricette di Benedetta sono sempre alla portata di tutte le persone che con affetto la seguono.

RICETTE BENEDETTA ROSSI: FACCIAMO ONION RINGS CON SALSA ALLO YOGURT

La ricetta di Benedetta Rossi di oggi è una tipica ricetta dal sapore anglosassone. Troviamo spesso gli anelli di cipolla nei piatti del fast food ma si possono preparare in casa e saranno davvero molto golosi, soprattutto per chi ama la cipolla.

Iniziamo con la lista degli ingredienti per questo piatto:

3 cipolle

150 gr di farina

50 gr di amido di mais

1 cucchiaino di paprika

200 ml di acqua gassata fredda

olio per friggere

Questi invece gli ingredienti per la salsa allo yogurt che accompagneranno gli anelli di cipolle:

250 gr di yogurt bianco al naturale

100 gr formaggio spalmabile

1 spicchio d’aglio

erba cipollina

Iniziamo dalle cipolle, usiamo delle cipolle belle grandi e bianche; tagliatele a fette spesse circa 1 cm. Separate gli anelli e metteteli in una ciotola.

Scaldate dell’olio per friggere e, nel frattempo, preparate la pastella mettendo, in una ciotola, la farina, l’amido di mais, un po’ di paprika e mescolate.

A questo punto andiamo avanti nella preparazione aggiungendo l’acqua gassata ben fredda o, in alternativa, per avere una pastella più gustosa potete sostituire l’acqua frizzante con della birra. A nostro gusto aggiustiamo di sale e mescoliamo per bene. Andiamo avanti con i nostri anelli di cipolla che stanno prendendo forma: immergiamo la cipolla nella pastella.

E adesso la cottura! Friggeteli poi nella padella con l’olio caldo. Una volta dorati, scolate gli anelli di cipolla su della carta assorbente.

Adesso invece prepariamo la salsina di accompagnamento allo yogurt, in una ciotola mettete il formaggio fresco spalmabile e lo yogurt bianco al naturale.

Aggiungete l’aglio tritato e l’erba cipollina tritata con delle forbici. Aggiustate di sale e pepe e mescolate. Servite gli anelli di cipolla con la salsina.