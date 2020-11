Fatto in casa per voi, la ricetta della colazione inglese di Benedetta Rossi

Una colazione salata per Benedetta Rossi, tutto in un solo piatto e aggiungiamo alle ricette Fatto in casa per voi la colazione inglese. Gli inglesi mangiano di tutto al mattino e per una volta anche Benedetta Rossi si prende tutto il tempo necessario in cucina per preparare fagioli, uova, salsiccia, bacon, funghi e pomodoro, ovviamente il pane tostato. Benedetta non riesce davvero a preparare al mattino la salsiccia di maiale e la sostituisce con quella di pollo. Possiamo mangiare anche noi la colazione inglese di Benedetta Rossi? Magari non a colazione, è davvero eccessiva. Tra le tre ricette per la colazione di oggi 7 novembre 2020 di Benedetta Rossi la ricetta della colazione inglese, di certo la più lontana dalla colazione italiana.

RICETTE FATTO IN CASA PER VOI – LA RICETTA DI BENEDETTA ROSSI DELLA COLAZIONE INGLESE

Ingredienti: 1 salsiccia di pollo, 2 fette di bacon, 100 g di funghi, prezzemolo, pane da toast, burro, 2 uova, 100 g di fagioli precotti e 1 pomodoro

Preparazione: facciamo scaldare la piastra ma se non l’abbiamo va bene anche la padella antiaderente. Tagliamo il pomodoro tondo a metà e facciamo cuocere al centro della piastra en calda. Dopo un po’ saliamo il pomodoro. Aggiungiamo sulla piastra la salsiccia di pollo, la facciamo cuocere bene. Aggiungiamo sulla piastra anche le fette di bacon.

Scaldiamo un’altra padella antiaderente e cuociamo i funghi tagliati a fette con un po’ di olio, saliamo, facciamo cuocere e completiamo con il prezzemolo tritato. Teniamo i funghi da patte nel piatto. Nella stessa padella cuociamo le uova. Possiamo anche non salare le uova.

Tostiamo le fette di pane e poi spalmiamo sopra un po’ di burro. Abbiamo preparato tutto il necessario per la colazione inglese. Scaldiamo anche i fagioli precotti.

Serviamo nello stesso piatto le uova, il pomodoro, il bacon, i fagioli, la salsiccia, i funghi, il pane.