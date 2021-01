La ricetta del burro di arachidi, il peccato di gola di Benedetta Rossi

Tra una ricetta e l’altra del menù di oggi di Benedetta Rossi arriva anche un suggerimento veloce per poter fare il burro di arachidi. Dalle nuove puntate di Fatto in casa per voi il consiglio goloso di Benedetta Rossi. Fare il burro di arachidi è davvero molto semplice, è di certo questa la ricetta più veloce della bravissima food blogger. Le feste sono appena finite e come spesso capita restano in casa nella dispensa arachidi, noci, mandorle, pistacchi e nocciole, insomma un po’ di frutta secca. Se abbiamo le arachidi con il guscio non perdiamo tempo e prepariamo il burro di arachidi, il goloso burro americano che tanto piace a molto ma piace anche a Benedetta Rossi e a suo marito Marco Infatti, anche loro lo hanno assaggiato per la prima volta durante un viaggio in America e così lei ha imparato a farlo. Ecco come si fa il burro di arachidi con i consigli e le ricette di Benedetta Rossi.

RICETTE BENEDETTA ROSSI – FATTO IN CASA PER VOI LA RICETTA DEL BURRO DI ARACHIDI

Ingredienti: 500 g di arachidi da sgusciare, zucchero di canna, 2 o 3 cucchiai di olio di semi di arachidi.

Preparazione: sgusciamo le arachidi perché in genere quelle che si trovano già sgusciate sono salate. Mettiamo le arachidi nel frullatore e uniamo l’olio di arachidi che ci aiuta a frullarle. Se il frullatore fa fatica aggiungiamo ancora un goccino di olio e spingiamo giù il composto. Aggiungiamo lo zucchero di canna ma se preferiamo possiamo sostituire con il miele. Frulliamo ancora ed è pronto. Verismo il tutto nel barattolo ed è già pronto da gustare.

Non c’è dubbio che questa sia una delle ricette più facili e veloce di Benedetta Rossi, pochissimi ingredienti e pochi passaggi, più che altro c’è bisogno di tempo per sgusciare le arachidi, per il resto basta un frullatore e il burro di arachidi è pronto. Non perdete le altre ricette Fatto in casa per voi.