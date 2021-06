Un menu pensato per chi vuole mangiare bene e per chi cerca di rispettare una dieta sana quello pensato da Benedetta Rossi nella sua rubrica Fatto in casa per voi. Nella puntata in onda il 12 giugno 2021 la foodblogger ha pensato di preparare una ricetta a base di pesce: pesce spada con le mandorle nella sua versione. Che ne dite? Dopo i cornetti allo yogurt zero ( qui la ricetta completa dei cornetti) per menu a basso contenuto di calorie, arriva anche la ricetta del pesce spada, molto semplice da preparare. Vediamo quindi tutti i passaggi di questa ricetta.

La ricetta del pesce spada con le mandorle di Benedetta Rossi

Iniziamo con la lista degli ingredienti per la preparazione del pesce spada:

2 fette di pesce spada, 30 g mandorle a lamelle, 150 g pangrattato, 1 limone, basilico, rosmarino, origano

1 cetriolo, 1 peperone rosso, funghi champignon, olive nere, pomodori, 1 cipolla rossa

Prendiamo una ciotola mettiamo dentro un dito di olio e poi una scorza di limone e lasciamo da parte. In una seconda ciotola prepariamo una sorta di panatura con il pangrattato, il basilico e le altre erbe aromatiche che abbiamo scelto. Uniamo anche un po’ di sale, e finiamo con le mandorle a lamelle.

Prendiamo la teglia per cuocere il pesce in forno. Mettiamo su carta forno e un filo di olio alla base. Passiamo le fette di pesce spada nell’olio aromatizzato al limone che abbiamo preparato in precedenza, poi nel pangrattato con le mandorle e schiacciamo in modo da far aderire per bene la panatura. Disponiamo il pesce spada sulla teglia unta d’olio e distribuiamo sopra le mandorle rimaste. Mettiamo in forno caldo e ventilato a 210° per 15 minuti.

E ora torniamo al contorno. Benedetta infatti ha suggerito anche un contorno per questa ricetta del pesce spada. Vediamo come si prepara. Prendiamo una bella ciotola capiente e dentro mettiamo i pomodori tagliati a dadini, il peperone rosso a pezzettini (crudo), i funghi champignon a fettine sottili, il centriolo a pezzettini, la cipolla affettata sottile e le olive denocciolate. Condiamo il tutto con olio, sale ed aceto, mescoliamo e l’insalata è pronta.

Non ci resta che servire il pesce spada con la nostra insalatina.