Ricette estive di Benedetta Rossi: polpettone tonno e olive

Pensa all’estate e alle ricette estive più buone da preparare in questi mesi caldi Benedetta Rossi che dalla sua cucina, regala altre ricette imperdibili a chi la segue sempre con affetto. Dalla puntata di Fatto in casa per voi del 26 giugno 2021 arriva la ricetta del polpettone tonno e olive, una ricetta estiva assolutamente da provare che piacerà tantissimo a chi segue Benedetta Rossi ma non solo! Vediamo quindi come preparare questo ottimo polpettone.

La ricetta del polpettone con tonno e olive: ricette estive Benedetta Rossi

Iniziamo con la lista degli ingredienti per la preparazione di questa ricetta: 300 g tonno sott’olio, 3 uova, 3 cucchiai di formaggio grattugiato, 3 cucchiai di pangrattato, 80 g olive a rondelle

E adesso passiamo alla preparazione. Si tratta di una ricetta facilissima perfetta per chi ha poco tempo, per chi non ama stare ai fornelli in estate per ore e ama cucinare delle cose che si preparano in pochissimo tempo. Un piatto freddo ottimo per tutti, per grandi e piccini questo polpettone alle olive.

E ora iniziamo la preparazione. In una ciotola mettiamo il tonno sott’olio sgocciolato, le uova intere, il pangrattato, il formaggio grattugiato, le olive denocciolate e a rondelle. Lavoriamo fino ad ottenere un composto omogeneo, che compattiamo con le mani, dando la forma di un salsicciotto. Lo avvolgiamo in un foglio di carta forno e in canovaccio pulito, ben stretto.

Lo posizioniamo all’interno di una pentola capiente e copriamo d’acqua. Mettiamo il coperchio e lasciamo bollire per 40 minuti dall’inizio del bollore. Tagliamo a fette e serviamo con dell’insalata dopo averlo lasciato raffreddare. Possiamo anche metterlo in frigo se lo gradiamo ben fresco.

Oltre al polpettone di tonno per questo menu dal sapore estivo Benedetta Rossi ha preparato anche una torta al limone

E poi la ricetta di una insalata di riso ricca, perfetta per l’estate