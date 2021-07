I cookies al cioccolato con farina di ceci: una ricetta di Benedetta Rossi

Nella puntata di Fatto in casa per voi in onda il 10 luglio 2021 con Benedetta Rossi ai fornelli, i legumi sono stati protagonisti. L’amatissima foodblogger ha infatti preparato delle ricette a base di legumi, anche un ottimo dolce. La Rossi infatti ha suggerito la ricetta di un grande classico della tradizione culinaria anglosassone, i cookies al cioccolato ma con delle piccole varianti. Per preparare questo cookies ha usato infatti la farina di ceci, una valida alternativa, insieme alla farina di riso e di mais, per preparare dei dolci che non contengono glutine.

Vediamo quindi tutti i passaggi per la ricetta di questi ottimi cookies al cioccolato di Benedetta Rossi visti nella rubrica Fatto in casa per voi.

La ricetta dei cookies al cioccolato con farina di ceci di Benedetta Rossi

Iniziamo con la lista degli ingredienti per preparare almeno 12 cookies: 150 g farina di ceci, 2 uova, 100 ml olio di semi di girasole, 100 g zucchero di canna, 50 g miele di acacia, 150 g farina di riso, 150 g farina di mandorle, mezza bustina di lievito per dolci, 150 g gocce di cioccolato, 1 cucchiaino di estratto vaniglia

Iniziamo sbattendo le uova, per farlo possiamo usare semplicemente una forchetta. Poi uniamo lo zucchero di canna. Mescoliamo per bene e uniamo anche il miele e l’olio di girasole. Finiamo con estratto di vaniglia e lievito per dolci. Mescoliamo ancora con la forchetta, quindi incorporiamo la farina di riso, poco alla volta, successivamente la farina di ceci e, per ultima, la farina di mandorle, continuando a mescolare con la forchetta ad ogni aggiunta. Ottenuto un impasto omogeneo e sodo, incorporiamo le gocce di cioccolato.

E adesso prepariamo i biscotti. Ci ungiamo per bene le mani con l’olio e facciamo delle palline simili a quelle da golf. Le schiacciamo leggermente e le mettiamo sulla teglia su un foglio di carta da forno. E ora cuociamo per una ventina di minuti a 170 gradi in forno pre riscaldato. I biscotti sono pronti!