Facciamo gnocchi di zucca con la ricetta di Benedetta Rossi

Benedetta Rossi torna ai fornelli e per le prime puntate di Fatto in casa per voi di questa nuova stagione televisiva decide di suggerire un piatto tipicamente autunnale. La Rossi ha deciso di aprire il suo programma culinario con un menu tutto dedicato all’autunno e tra i piatti suggeriti c’è anche un primo piatto. Gnocchi di zucca: è questa una delle prime ricette di Benedetta Rossi da Fatto in casa per voi edizione 2021. Un primo piatto davvero molto buono e tra le ultime ricette di Benedetta Rossi, ecco quindi qualcosa che vede la zucca come ingrediente principale. Prendiamo appunti per preparare la ricetta degli gnocchi di zucca? Ecco i consigli.

Ricette Benedetta Rossi: gli gnocchi di zucca

Ovviamente faremo gli gnocchi alla zucca fatti in casa per cui nella lista degli ingredienti c’è tutto quello che ci serve per preparare questo primo piatto. Ecco l’elenco:

200 g patate, 600 g zucca, 1 uovo, 30 g formaggio grattugiato, 300 g farina, noce moscata

Condimento: 100 g formaggio spalmabile, 3 cucchiai di latte, parmigiano grattugiato, salvia

Per prima cosa prepariamo la zucca che sarà l’ingrediente protagonista del nostro piatto. La laviamo per bene, togliamo i semi in eccesso e la tagliamo a dadini dopo aver tolto la buccia. Possiamo lessare la zucca in due modi diversi: possiamo metterli in una ciotola con un goccino d’acqua. Coprire poi con la pellicola e far cuocere al microonde. In alternativa, prendiamo tutti i cubetti di zucca e li mettiamo su una teglia con carta forno e li cuociamo in forno caldo e statico a 180° per 20 minuti circa. Facciamo lo stesso con le patate. Aggiustiamo di sale, andiamo con noce moscata e parmigiano. Armiamoci poi di forchetta e schiacciamo per bene tutto, sia le patate che la zucca. Mescoliamo insieme. Classica fontana con dentro l’uovo e poi farina. Impastiamo. Otteniamo un panetto per i nostri gnocchi.

E andiamo avanti con la preparazione degli gnocchi: stendiamo l’impasto ad uno spessore di circa 1-2 cm. Lo tagliamo a strisce e, roteandole sul piano, le arrotondiamo in modo da ottenere dei serpentelli. Tagliamo quest’ultimi a tocchetti. Appena fatti, lessiamo gli gnocchi in acqua bollente e salata: li scoliamo quando vengono a galla. Gli gnocchi sono accompagnati da un sughetto di formaggio spalmabile che facciamo sciogliere in padella. Uniamo il latte, parmigiano mantechiamo gli gnocchi e finiamo con la salvia.