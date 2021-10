La torta zucca e peperoni: una ricetta colorata di Benedetta Rossi

Nuova puntata di Fatto in casa per voi, nuove ricette di Benedetta Rossi. Che cosa ci ha proposto questo fine settimana la foodblogger? Ricette perfette per chi ama non solo assaporare con il gusto ma anche con lo sguardo. Dalla cucina di Benedetta Rossi infatti ecco le ricette colorate. Nell’ultima puntata di Fatto in casa per voi è stata preparata la ricetta della torta zucca e peperoni, una torta salata coloratissima e perfetta per chi ama anche il rosso e l’arancio, due colori perfetto per la tavola autunnale. Vediamo quindi come si prepara questa torta alla zucca e peperoni con la ricetta di Benedetta Rossi.

La ricetta della torta zucca e peperoni di Benedetta Rossi

Iniziamo con la lista degli ingredienti per la preparazione di questa torta peperoni e zucca: 280 g farina, mezza bustina di lievito istantaneo per torte salate, 100 ml acqua, 100 ml olio di semi di girasole, 300 g zucca, 1 peperone rosso, 1 peperone giallo, mezza cipolla, 150 g formaggio primosale

La ricetta è molto semplice. Per prima cosa prendiamo una padella e dentro facciamo soffriggere la cipolla affettata con un generoso filo d’olio. Quando è appassita, aggiungiamo la zucca pelata e tagliata a dadini e, dopo qualche minuto, i peperoni puliti e tagliati a pezzetti piccoli. Saliamo e lasciamo cuocere per 4-5 minuti: la cottura finisce con un passaggio nel forno.

Per la pasta brisè all’olio, in una ciotola mescoliamo con le mani l’acqua, l’olio, mezzo cucchiaino di sale, il lievito istantaneo per salati e, poca per volta, la farina. Lavoriamo il panetto ottenuto fino a renderlo omogeneo e liscio. Possiamo in alternativa usare un rotolo di pasta brisè già pronta anche se lo spessore non sarà lo stesso.

Stendiamo l’impasto ad uno spessore di circa mezzo cm, direttamente su un foglio di carta forno. Inseriamo il disco ottenuto all’interno di una tortiera unta d’olio del diametro di circa 24 cm. Disponiamo sul fondo della torta il formaggio primo sale a fette. Copriamo con le verdure spadellate. Sistemiamo i bordi della pasta brisè con la forchetta e adesso non ci resta che mettere tutto in forno. La nostra torta salata si cucina in forno statico a 180° per 35 minuti.

