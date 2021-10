Ricette primi Benedetta Rossi: risotto al cavolo viola

Benedetta Rossi sa sempre come stupire il pubblico che la segue sui social ma non solo. Le ricette che la foodblogger propone nella sua rubrica televisiva Fatto in casa per voi sono molto amate. E nell’ultima puntata del programma di Food Network, la Rossi ha stupito tutti con delle ricette colorate tra cui anche la ricetta del risotto con i cavoli viola. Ha giocato con i colori la nostra cara Benedetta e questa ricettina per un risotto viola non è niente male, anche per le mamme che spesso non riescono a far mangiare la verdura ai loro bambini. Questa ricetta è davvero da non perdere, vediamo quindi come si prepara.

La ricetta del risotto al cavolo viola di Benedetta Rossi

Iniziamo quindi dalla lista degli ingredienti per la preparazione di questa ricetta del risotto al cavolo viola: 300 g riso, mezzo cavolo rosso/viola, 1,5 l brodo vegetale, mezzo bicchiere di vino bianco, mezza cipolla, 1 noce di burro, 100 g formaggio grattugiato

Iniziamo la classica preparazione del risotto. Per questo prendiamo una padella e dentro facciamo il nostro soffritto con olio abbondante. Quando la nostra cipolla si è appassita, mettiamo a tostare il riso, a secco. Lasciamo tostare qualche istante, quindi sfumiamo con il vino bianco. Bagniamo con il brodo vegetale ben caldo e lasciamo cuocere, aggiungendo del brodo quando serve.

Nel frattempo, affettiamo sottilmente il cavolo viola. Lo uniamo al riso che nel frattempo ha cotto solo pochi minuti. Aggiungiamo del brodo e ultimiamo la cottura (15-20 minuti). Quando il riso è cotto, spegniamo il fuoco ed aggiungiamo il formaggio grattugiato e una noce di burro. Non ci resta che mantecare per bene e finire la preparazione del nostro risotto al cavolo viola. Il piatto coloratissimo è servito.

