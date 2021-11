Facciamo i canederli con la ricetta di Benedetta Rossi

Tra le ricette di montagna, per un meno perfetto, non potevano ovviamente mancare i canederli e Benedetta Rossi ha suggerito questa ricetta in una delle ultime puntate di Fatto in casa per voi. I canederli alla sua maniera ovviamente. Non si tratta di una ricetta che fa parte della tradizione culinaria di Benedetta Rossi, che è marchigiana. Ma la foodblogger ha voluto comunque cimentarsi con questa preparazione e suggerire la sua ricetta dei canederli. Vediamo quindi insieme come si prepara questo piatto che può essere sia un primo che un secondo? Ecco tutti i passaggi per i canederli con la ricetta di Benedetta Rossi.

La ricetta dei canederli di Benedetta Rossi

Iniziamo dalla lista degli ingredienti per la preparazione di canederli: 2 uova, 100 ml latte, 200 g pane raffermo, 100 g speck, mezza cipolla, 20 g burro, 1 ciuffo di prezzemolo, 20 g farina, brodo vegetale, erba cipollina

Adesso passiamo alla preparazione dei canederli che per chi non lo sapesse sono una sorta di polpette a base di latte, pane raffermo, speck o altri ingredienti.

Per prima cosa dobbiamo preparare il pane raffermo che è l’ingrediente principale per la preparazione di canederli. Quindi lo tagliamo a fette e lo priviamo della crosta esterna, quindi tagliamo la mollica a dadini e la mettiamo in una ciotola. Aggiungiamo il latte e mescoliamo con le mani, fino ad ammorbidire il pane uniformemente. Sbattiamo le uova e le uniamo al pane ammollato. Aggiungiamo in questo nostro impasto, per dare il giusto profumo, anche prezzemolo ed erba cipollina tritati. Saliamo e pepiamo e lavoriamo con le mani, fino ad ottenere un composto omogeneo. Dobbiamo preparare questi canederli pensando che siano delle polpette.

A questo punto prendiamo una padella e dentro mettiamo il burro e mettiamo a soffriggere la cipolla tritata. Quando è appassita, uniamo lo speck a dadini e lasciamo rosolare qualche istante. Se vogliamo, possiamo aggiungere anche un salsiccia sbriciolata.

Uniamo lo speck spadellato con la cipolla al composto di pane e lavoriamo fino a renderlo omogeneo. Formiamo delle polpettine grandi come mandarini e le passiamo nella farina.

Portiamo a bollore il brodo vegetale. Il brodo deve bollire ma non troppo, cuociamo quindi dentro i canederli. Lasciamo cuocere per circa 10 minuti, ma prima profumiamo il brodo con dell’erba cipollina tritata. Serviamo i canederli in brodo, oppure li scoliamo e li condiamo con burro e salvia.

