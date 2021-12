Le lasagne con le erbette: ricette primi Benedetta Rossi

Che ne dite di un bel piatto di lasagne che non siano però le classiche lasagne che di solito facciamo con tanto sugo e formaggio? Benedetta Rossi, in una delle ultime puntate di Fatto in casa per voi in onda nell’autunno del 2021 su FoodNetwork, ha suggerito la ricetta della lasagne con le erbette. Questo piatto è stato preparato in occasione del menu con le erbe di campo ed è davvero un’idea sfiziosa per non portare in tavola sempre i soliti piatti. Vediamo quindi come si preparano le lasagne con le erbette seguendo passo passo i consigli di Benedetta Rossi.

Ricette primi piatti Benedetta Rossi: lasagne con le erbette

Iniziamo come sempre dalla lista della spesa per la preparazione di questo primo piatto:

500 g erbette già cotte, 400 g salsicce, 250 g sfoglie per lasagne, 250 g mozzarella, 60 g formaggio grattugiato

Besciamella: 500 ml latte, 2 cucchiai di farina, 30 g burro, noce moscata

Prepariamo in casa la besciamella quindi iniziamo con un pentolino dentro il quale scaldiamo il latte. In un’altra pentola, facciamo sciogliere il burro, quindi uniamo la farina e lasciamo soffriggere qualche istante. Uniamo il latte caldo e, continuando a mescolare, portiamo a bollore. Finiamo con sale e noce moscata.

In padella, facciamo rosolare le salsicce sgranate con un filo d’olio.

Prendiamo la pirofila che useremo per le nostre lasagne, sarà perfetta anche una pirofila trasparente: sporchiamo il fondo della pirofila con la besciamella. Adagiamo sopra delle sfoglie per lasagne sottili e fresche, che non necessitano di essere sbollentate. Spalmiamo sopra altra besciamella, quindi distribuiamo un po’ delle erbette e parte della salsiccia rosolata. Proseguiamo con la mozzarella a dadini ed il parmigiano grattugiato. Ripetiamo gli strati: sfoglia, besciamella, erbette, salsiccia, mozzarella e formaggio grattugiato. Proseguiamo fino a quando avremo consumato tutti gli ingredienti a nostra scelta. Finiamo con uno strato di besciamella, salsiccia, erbette, mozzarella ed abbondante parmigiano.

E per finire non ci resta che mettere tutto in forno. Cuociamo in forno caldo a 180° per 35-40 minuti. Le nostre lasagne alle erbette sono pronte. Ci piacciono?

