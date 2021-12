Ricette primi Benedetta Rossi: facciamo gnudi agli spinaci

Tra le ultime ricette di Benedetta Rossi viste in tv c’è anche quella degli gnudi agli spinaci. La Rossi infatti, nelle puntate autunnali di Fatto in casa per voi ha pensato a delle ricette preparate con le erbe e tra queste anche quella di un primo davvero da non perdere. Prendiamo quindi nota e vediamo come preparare questa ricetta degli gnudi agli spinaci un primo piatto davvero molto buono.

Ricette Benedetta Rossi: facciamo gnudi agli spinaci

Iniziamo con la lista degli ingredienti per questa ricetta: 500 g spinaci, 250 g ricotta, 1 uovo, 50 g farina, 1 spicchio d’aglio, 80 g formaggio grattugiato, noce moscata

Passiamo adesso alla preparazione del piatto. Per prima cosa prepariamo gli spinaci che useremo per l’impasto dei nostri gnudi. In padella, scaldiamo un generoso filo d’olio con l’aglio tritato. Mettiamo a soffriggere gli spinaci, precedentemente lessati e strizzati (potete usare quelli surgelati). Dopo qualche minuto, li trasferiamo in una ciotola e li lasciamo raffreddare.

A questo punto , una volta che gli spinaci saranno freddi, possiamo unire dentro anche la ricotta e l’uovo intero, una presa di sale, una spolverata di noce moscata e mescoliamo. Ottenuto un composto omogeneo, uniamo il formaggio grattugiato e la farina e mescoliamo ancora fino ad ottenere un composto omogeneo e sodo: se risulta troppo morbido, aggiungiamo ancora un po’ di farina.

Con l’impasto, quindi, formiamo come delle crocchette, ‘cicciotte’ ed allungate. Otterremo circa 20 gnudi con queste dosi. Portiamo una pentola d’acqua quasi a bollore, quindi immergiamo gli gnudi e, quando salgono a galla, li scoliamo. Prendiamo una padella e dentro facciamo soffriggere le foglie di salvia tritate con abbondante burro. Ripassiamo gli gnudi in padella con il condimento. La pasta è pronta: si potrebbe anche fare un buon sughetto per accompagnare i nostri gnudi agli spinaci.

Che ne dite di questo primo piatto, proverete anche voi a fare la ricetta di Benedetta Rossi?

