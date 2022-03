Ricette facili Benedetta Rossi: pizza rustica con il salmone

In occasione delle feste di Natale, Benedetta Rossi aveva suggerito a chi segue i suoi programmi con affetto, una ricetta per recuperare alcuni ingredienti e cibi avanzati durante le festività. Spesso ci resta in casa del salmone affumicato e allora Benedetta ha suggerito una ricetta che può essere comunque preparata in tutte le occasioni. Oggi, vi riproponiamo la ricetta vista quindi di recente nella cucina di Benedetta Rossi: si tratta della pizza rustica con il salmone affumicato. E’ una ricetta semplicissima: tra gli altri ingredienti dovremo usare anche delle patate, la pasta sfoglia e della besciamella. Ma vediamo nel dettaglio la preparazione di questa pizza rustica con il salmone perfetta in tutte le occasioni anche magari per una festa in famiglia oppure una apericena.

La ricetta della pizza rustica con salmone affumicato

Vediamo quindi la lista degli ingredienti per la pizza rustica: 150 g salmone affumicato, 2 patate medie, 2 rotoli di pasta sfoglia, 200 g besciamella, 200 g mozzarella per pizza, erba cipollina, 1 uovo

Iniziamo dalla preparazione del ripieno, prendiamo una ciotola e dentro mettiamo le patate lesse a dadini, il salmone affumicato tritato al coltello e ancora crudo, l’erba cipollina tritata, la mozzarella a dadini, sale e pepe e, per ultima, la besciamella (o del formaggio spalmabile, o della ricotta). Mescoliamo il tutto.

Srotoliamo un disco di sfoglia all’interno di una teglia per crostate. Versiamo all’interno il ripieno e lo livelliamo. Copriamo con il secondo disco di pasta sfoglia (ma possiamo anche lasciarla aperta) e sigilliamo bene i bordi. Bucherelliamo la sfoglia con una forchetta e spennelliamo con il tuorlo sbattuto con un cucchiaino di latte. Cuociamo in forno caldo e ventilato a 160° per 50 minuti. La nostra pizza al salmone è servita, che ne dite, vi è piaciuta questa ricetta?

Vi ricordiamo che potrete leggere tutte le ricette di Benedetta Rossi sul nostro sito, nella sezione cucina o cercando il nome della ricetta, troverete tante idee.