Ricette light Benedetta Rossi: vellutata di piselli

State cercando una ricetta perfetta per la dieta o per chi ama mantenersi leggero a cena o a pranzo? Oggi vi diamo un suggerimento per una ricetta molto semplice da preparare che arriva direttamente da Benedetta Rossi. La foodblogger, di ricette, ha preparato nel suo Fatto in casa per voi, una ricetta semplicissima a base di piselli. Parliamo della vellutata di piselli, un piatto perfetto in tutte le occasioni. Che abbiate dei piselli freschi o che vogliate usare dei piselli congelati, questa vellutata, siamo sicuri, vi piacerà moltissimo. Vediamo come si prepara che ne dite?

La ricetta della vellutata di piselli di Benedetta Rossi

Pochi gli ingredienti per portare in tavola la vellutata di piselli: 400 g piselli, 1 patata, 1 o 2 cipolle, 30 ml olio evo, 50 g parmigiano grattugiato

Il consiglio di Benedetta a proposito degli ingredienti: al posto della patata si può anche usare della ricotta, in questo modo la vellutata verrà ancora più cremosa.

Iniziamo adesso la preparazione della nostra vellutata di piselli. Prendiamo una pentola e dentro mettiamo la cipolla affettata (1 grande o 2 piccole), un filo d’olio e mettiamo a soffriggere sul fuoco. Quando la cipolla è imbiondita, uniamo la patata pelata e tagliata a dadini. Aggiungiamo anche i piselli e lasciamo insaporire qualche istante. Copriamo il tutto con l’acqua (un dito sopra le verdure), copriamo e lasciamo cuocere per 20 minuti, mescolando ogni tanto.

A fine cottura, saliamo le verdure e frulliamo con un mixer ad immersione, fino ad ottenere una crema. Aggiungiamo il parmigiano grattugiato alla crema e mescoliamo. Il parmigiano è ovviamente facoltativo. Serviamo ben calda, con olio a crudo, pepe e, se graditi, dei crostini. La vellutata è pronta, che ne dite?

