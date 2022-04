Ricette facilissime Benedetta Rossi: il calzone al forno

Che cosa preparate questa sera per cena, avete bisogno di una idea facile da fare in poco tempo? O magari state cercando un suggerimento perfetto per una sabato sera in famiglia con i bambini cha amano pizza o calzoni? Oggi arriva per voi la ricetta facilissima di Benedetta Rossi: il calzone al forno. Le ricette di Benedetta piacciono anche per questo motivo: sono semplici, si preparano in poco tempo e sono alla portata di tutti, anche di chi non ha molta abilità in cucina. E allora oggi ci cimentiamo con la preparazione del calzone al forno. Un calzone ripieno semplice: useremo solo della salsa di pomodoro e della mozzarella per pizza.

Iniziamo quindi, aggiungendo al nostro ricettario, tra le ricette facilissime di Benedetta Rossi, anche quella del calzone al forno.

Ricetta Benedetta Rossi: facciamo il calzone al forno

500 g farina, 7 g lievito di birra secco, 2 cucchiaini di zucchero, 300 ml acqua

250 g salsa di pomodoro, 250 g mozzarella per pizza, origano

Nell’ultima stagione di Fatto in casa per voi, il programma in onda su Food Network, Benedetta Rossi ci ha deliziato con questa ricetta. E noi vediamo subito come si prepara iniziando dall’impasto: prendiamo una ciotola e dentro misceliamo la farina con il lievito secco e lo zucchero. Aggiungiamo l’acqua poca per volta e, dopo aver lavorato l’impasto qualche istante, aggiungiamo una bella presa di sale. Impastiamo ancora qualche minuto; una volta ottenuto il panetto, lo mettiamo in una ciotola pulita e copriamo con pellicola e lasciamo lievitare fino al raddoppio del volume iniziale.

Infariniamo un foglio di carta forno, rovesciamo sopra l’impasto e lo allarghiamo con le mani, fino ad ottenere un disco spesso poco meno di mezzo cm. A questo punto, dobbiamo pensare al calzone, come se fosse una pizza e quindi, condiamo l’impasto con un velo di salsa di pomodoro, un pizzico di sale, la mozzarella per pizza (asciutta) a dadini, una spolverata di origano ed un filo d’olio. Ripieghiamo l’impasto sul ripieno, aiutandoci con la carta forno, chiudendo il calzone a mezzaluna. Otterremo un calzone gigante che però possiamo poi tagliare in più parti, una volta cotto.

Prima di cuocere in forno, ricordiamoci di spennellare la superficie con l’olio evo e cuociamo in forno caldo e statico a 190° per 30 minuti. Il calzone di Benedetta Rossi è servito.