Tramezzini da picnic, la ricetta di Fulvio Marino

Che bella idea questi tramezzini da picnic di Fulvio Marino contenuti nel pane preparato con la ricetta E' sempre mezzogiorno

Dalle nuove ricette di Fulvio Marino per E’ sempre mezzogiorno la ricetta del 4 aprile 2023 dei tramezzini da picnic. Un’idea golosa e molto carina per un picnic semplice o anche per un buffet delizioso. Prepariamo prima il pane in cassetta e poi preleviamo la mollica, tagliamo a fette e farciamo i tramezzini. Il guscio del pane lo utilizziamo come contenitore. ncora una volta Fulvio Marino con le nuove ricette E’ sempre mezzogiorno ci regala un’idea originale, una ricetta che piacerà a grandi e bambini. Ecco come si fanno i tramezzini in casa ma partendo dal pane fatto in casa.

Tramezzini da picnic ricetta Fulvio Marino – E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti per l’impasto: 500 g di farina tipo 0, 7 g di lievito di birra, 315 g di acqua, 40 g di burro, 20 g di zucchero, 11 g di sale

Per farcire: 200 g di salame, 200 g di prosciutto, 4 uova sode, 3 pomodori, foglie di lattuga, maionese

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina e aggiungiamo quasi tutta l’acqua e il lievito fresco di birra sbriciolato, mescoliamo e aggiungiamo lo zucchero, anche un po’ d’acqua e continuiamo a mescolare. Adesso aggiungiamo il sale e l’acqua avanzata, impastiamo bene. Facciamo riposare l’impasto per circa 10 minuti coperto. Adesso possiamo aggiungere il burro morbido a pezzi ma lo aggiungiamo poco alla volta. Copriamo l’impasto e facciamo lievitare 40 minuti a temperatura ambiente.

Disponiamo l’impasto sul piano di lavoro e lo arrotoliamo su se stesso, in questo modo otteniamo un salsicciotto. Inseriamo l’impasto con questa forma nello stampo a cassetta, va bene anche uno stampo da plumcake di circa 30 cm. Copriamo l’impasto e facciamo lievitare a temperatura ambiente fino a quando raggiunge il bordo. Mettiamo al forno a 200 ° per 30 massimo 40 minuti. Facciamo raffreddare il pane e tagliamo la parte superiore. Scaviamo l’interno del pane e preleviamo la mollica. La mollica la preleviamo in modo preciso ottenendo un rettangolo intero di mollica. In questo modo tagliamo la mollica a fette e possiamo farcire i nostri tramezzini con ciò che preferiamo o con gli ingredienti suggeriti da Fulvio Marino. Disponiamo i tramezzini nel pane.