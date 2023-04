Erbazzone, la ricetta di Fulvio Marino

Che buono l'erbazzone, ecco la ricetta di Fulvio Marino da E' sempre mezzogiorno

Dalle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno di Fulvio Marini la ricetta dell’erbazzone. E’ un classico della nostra cucina, l’erbazzone lo conoscono tutti, una ricetta emiliana, una delle ricette che negli anni nella cucina int v di Antonella Clerici abbiamo visto preparare più volte. La ricetta dell’erbazzone di Fulvio Marino prevede un pre impasto e poi si prosegue con l’impasto che si fa lievitar più volte. Non mancano i grassi per un gusto unico. Non perdete questa ricetta dell’erbazzone E’ sempre mezzogiorno e le altre ricette su Rai 1 dal lunedì al venerdì.

Erbazzone ricetta Fulvio Marino – E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti per l’impasto: 250 g di farina 00, 250 g di semola di grano duro, 6 g di lievito di birra fresco, 200 ml di acqua, 100 ml di vino bianco, 60 g di strutto, 15 g di sale

Per il ripieno: 1,5 kg di erbe di campo, 60 g di lardo, 100 g di formaggio grattugiato, 2 cipollotti, olio evo, sale e pepe

Preparazione: facciamo un pre impasto e lavoriamo la semola di grano duro con un po’ di acqua, lasciamo da parte coperto per 20 minuti. Aggiungiamo adesso la farina 00, il lievito di birra fresco sbriciolato, altra acqua e impastiamo, Aggiungiamo il vino bianco in più tempi. Impastiamo e aggiungiamo il sale e l’acqua rimasta. Solo dopo aggiungiamo anche lo strucco, facciamo assorbire impastando. Copriamo l’impasto e facciamo lievitare per circa 2 ore a temperatura ambiente.

Dividiamo l’impasto lievitato in due panetti, uno sarà un po’ più grande. Facciamo le pieghe, otteniamo due panetti tondi, copriamo con la pellicola e facciamo lievitare per 1 ora e mezza a temperatura ambiente.

Passiamo al ripieno e tritiamo i cipollotti, tritiamo anche il lardo, facciamo andare in padella, aggiungiamo le erbette già lessate, strizzate e tritate al coltello. Saliamo e facciamo insaporire. Solo alla fine aggiungiamo il formaggio grattugiato. Stendiamo il primo panetto, quello grande, otteniamo la base della focaccia spessa mezzo cm. Ungiamo la teglia e adagiamo la sfoglia. Farciamo con il ripieno e copriamo con l’altra sfoglia, sigilliamo i bordi, bucherelliamo la superficie, ungiamo con olio e mettiamo in forno 20 minuti a 250°.