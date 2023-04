Pizza capricciosa, la ricetta di Fulvio Marino

La ricetta della pizza capricciosa fatta in casa, di Fulvio Marino

Dalle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno la ricetta di Fulvio Marino per fare in casa la pizza capricciosa. La pizza capricciosa è un vero classico non può mancare e come sempre Fulvio Marino ci suggerisce tutti i passaggi, le dosi giuste e ogni consiglio per ottenere un ottimo risultato. La versione della pizza capricciosa di Fulvio Marino per le ricette E’ sempre mezzogiorno è semplice, aggiunge prosciutto cotto, carciofi sott’olio e olive solo all’uscita della pizza dal forno. Come sempre non perdete queste e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno, come ogni venerdì Fulvio marino ci delizia con ciò che possiamo preparare per il sabato sera. Ecco la pizza capricciosa del 14 aprile 2023.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Fulvio Marino – Pizza capricciosa

Ingredienti: 150 g di semola di grano duro, 350 g di farina tipo 0, 350 ml di acqua, 3 g di lievito di birra, 40 g di olio evo, 11 g di sale

Per condire: 200 g di passata di pomodoro, 200 g di mozzarella, 100 g di prosciutto cotto, 100 g di funghi champignon, 150 g di carciofini sott’olio, 50 g di olive nere

Preparazione: lavoriamo la farina 0 e la semola di grano duro aggiungendo 300 grammi di acqua, poi aggiungiamo anche il lievito fresco di birra sbriciolato e un altro po’ d’acqua, lavoriamo ancora e aggiungiamo il sale e poi l’acqua avanzata. impastiamo e aggiungiamo anche l’olio che facciamo ben assorbire. Copriamo l’impasto e facciamo lievitare due ore a temperatura ambiente.

Versiamo adesso l’impasto sul tavolo infarinato e facciamo delle pieghe, otteniamo due panetti che disponiamo su due teglie dai bordi bassi e dal diametro di 30 cm, non dimentichiamo di ungere bene le teglie con l’olio di oliva. Copriamo i due panetti e facciamo lievitare un’ora e mezza a temperatura ambiente.

Adesso stendiamo in modo delicato i due panetti facendo raggiungere all’impasto i bordi delle teglie. E’ il momento di condire con passata di pomodoro, mozzarella, funghi a fette e crudi, un pochino di olio d’oliva. Mettiamo in forno a 250 ° per 35 minuti e quando togliamo la pizza dal forno completiamo con prosciutto cotto, olive e carciofi sott’olio.