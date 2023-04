Cotoletta vegetale, la ricetta di Angela Frenda e Carlotta Delicato

Ottimo ricetta per una cotoletta vegetale da leccarsi i baffi, un'idea di Angela Frenda per E' sempre mezzogiorno

La ricetta delle cotolette vegetali di Angela Frenda è davvero un’ottima idea per chi non mangia la carne o desidera gustare qualcosa di diverso dal solito. La cotoletta vegetale vista oggi 18 Aprile 2023 a E’ sempre mezzogiorno la prepariamo con ceci, farina di ceci, fecola di patate, curcuma, zucchina, peperone rosso, carota. Con questa base possiamo inventare tante ricette a base vegetale. Angela Frenda come sempre ci incanta con i suoi racconti e questa volta ha lasciato la cucina a Carlotta delicato che ha preparato delle ottime cotolette vegetali. Non perdete questa e le altre ricette con Antonella Clerici su Rai Uno dal lunedì al venerdì.

Cotoletta vegetale ricetta Angela Frenda e Carlotta Delicato – E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 500 g di ceci precotti, 40 g di farina di ceci, 40 g di fecola di patate, 30 g di olio evo,1 cucchiaino di curcuma,1 zucchina,1 peperone rosso,1 carota, sale

Per la panatura: 100 g di farina 00, 200 g di pan grattato, 2 uova, olio di semi per friggere

Per completare: misticanza

Preparazione: dopo aver tagliato a dadini la carota, il peperone e la zucchina saltiamo tutto in padella ovviamente con un po’ di olio di oliva, non cuociamo troppo le verdure. Saliamo solo alla fine.

Abbiamo già i ceci precotti li frulliamo con la farina di ceci la fecola di patate e la curcuma, otteniamo una crema. Uniamo le verdure alla crema, amalgamiamo con cura, copriamo e mettiamo in frigo per minimo un’ora.

Con il composto freddo e aiutandoci con un po’ di farina otteniamo la forma delle cotolette con uno spessore di massimo 2 cm. Ovviamente se usiamo un coppapasta sarà più semplice avere cotolette della stessa forma. Dobbiamo congelare le cotolette ottenute.

Solo dopo passiamo le cotolette congelate nella farina, poi nell’uovo sbattuto e infine nel pane grattugiato. Passiamo di nuovo nelle uova sbattute e poi di nuovo nel pane grattugiato. Friggiamo le cotolette vegetali in olio profondo e ben caldo, facciamo dorare le cotolette su entrambi i lati. Serviamo con una insalatina.