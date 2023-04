Che buona la torta di pepe di Camaiore, la ricetta di Federico Fusca per un'ottima torta salata

Dalle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno la ricetta della torta di pepe di Camaiore di Federico Fusca, la ricetta del 19 aprile 2023. Una ricetta golosa con una base di pasta matta, facile da fare, con un ripieno goloso di riso, ricotta, uova, bietola e ovviamente pepe nero macinato fresco. Ancora una nuova ricetta E’ sempre mezzogiorno da copiare anche per una gita, per un buffet, per una cena veloce. La torta di pepe di Camaiore fa parte ovviamente della tradizione toscana. Non perdete questa e le altre ricette per torte da salate da E’ sempre mezzogiorno. Ecco come Federico Fusca prepara la sua torta di pepe.

Torta di pepe di Federico Fusca – Ricette E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti per la pasta: 400 g di farina 00, 2 uova, ½ bicchiere d’acqua, 3 cucchiai di olio, sale

Per il ripieno: 200 g di riso Roma, 200 ml di latte, 2 uova, 200 g di ricotta, 150 g di formaggio grattugiato, 100 g di bietola lessata, 250 g di farina 00, noce moscata, pepe nero macinato, olio evo, sale

Preparazione: nella pentola versiamo il latte, scaldiamo, aggiungiamo un pizzico di sale e il riso e facciamo cuocere finche il latte è del tutto assorbito dal riso.

Per la pasta matta dobbiamo lavorare la farina con l’olio, otteniamo un composto sabbiamo. Aggiungiamo le uova, il sale e l’acqua, completiamo l’impasto e avvolgiamo il panetto nella pellicola. Mettiamo in frigo 30 minuti.

Per il ripieno la bietola lessata e ben strizzata la tritiamo e mettiamo nella ciotola, uniamo il formaggio grattugiato, le uova, pepe, ricotta, se vogliamo anche noce moscata, lavoriamo il tutto. Aggiungiamo il riso e anche la farina, lavoriamo ancora.

Stendiamo la pasta fredda spessa meno di mezzo cm. Disponiamo la pasta matta nella tortiera che abbiamo già imburrato e infarinato, dobbiamo coprire fondo e tutto il bordo. Versiamo il ripieno. Mettiamo in forno a 200° per circa 45 minuti.