Le spighe di pane di Fulvio Marino: la ricetta

Da E' sempre mezzogiorno arriva la ricetta delle spighe di pane di Fulvio Marino: ecco come si prepara

Non c’è puntata di E’ sempre mezzogiorno senza le ricette di Fulvio Marino. E tra le ultime preparazioni, nella puntata del 24 aprile 2023, il maestro panificatore, ha conquistato il pubblico di Rai 1 con la ricetta delle spighe di pane. La ricetta delle spighe di pane può essere visibile, come tutte le puntate di E’ sempre mezzogiorno su RaiPlay, ma se non avete preso appunti e volete scrivere tutti i passaggi di questa ricetta suggerita da Fulvio Marino, allora siete nel posto giusto. Che ne dite, vediamo insieme come si prepara la ricetta delle spighe di pane vista nella cucina di Antonella Clerici? Iniziamo con la lista degli ingredienti e poi per voi tutti i passaggi per preparare questo pane. Precisamente faremo del pane a forma di spiga.

La ricetta delle spighe di pane di Fulvio Marino

Ecco la lista degli Ingredienti:300 g di farina tipo 2200 g di semola di grano duro4 g di lievito di birra335 ml di acqua10 g di sale10 g di olio evo100 g di semi di papavero

Per preparare l’impasto, cominciamo preparando un preimpasto: in una ciotola, mescoliamo 200 g di semola, 100 g di acqua e 1 g di lievito di birra fino ad ottenere un impasto grossolano. Copriamo la ciotola e lasciamo riposare il preimpasto per 20 minuti. Trascorsi i 20 minuti, mettiamo la farina tipo 2 nella planetaria, aggiungiamo il preimpasto e il lievito rimasto sbriciolato, gran parte dell’acqua e mescoliamo con un cucchiaio. Dopo qualche minuto, inseriamo il sale e l’acqua rimasta, e continuiamo a lavorare l’impasto fino ad ottenere una consistenza omogenea. Aggiungiamo l’olio e lavoriamo ancora fino a farlo assorbire completamente nell’impasto.

Copriamo l’impasto e lasciamolo riposare per 2 ore a temperatura ambiente, fino a quando non sarà raddoppiato di volume. Una volta che l’impasto sarà lievitato, possiamo utilizzarlo per preparare la nostra ricetta.

Dopo il riposo di 2 ore, dividiamo l’impasto in 6 panetti uguali. Ripieghiamo ogni panetto su se stesso, dandogli una forma leggermente allungata a filoncino. Disponiamo i filoncini sulla teglia, copriamo con un canovaccio e lasciamo riposare per 20 minuti a temperatura ambiente.

Trascorsi i 20 minuti, allunghiamo ciascun filoncino fino ad ottenere una forma di baguette. Disponiamo le baguette sulla teglia, una di fianco all’altra, intervallate da un canovaccio infarinato. Copriamo con un altro canovaccio e lasciamo lievitare per 1 ora a temperatura ambiente.

Dopo l’ora di lievitazione, passiamo la superficie di ogni baguette nell’acqua e poi nei semi di papavero. Disponiamo le baguette sulla teglia con carta forno e con una forbice pratichiamo dei tagli ogni 5 cm circa. Tiriamo ogni lembo a destra o sinistra, formando la spiga.

Inforniamo le baguette in forno caldo e statico a 230°C per 30 minuti, o fino a quando non saranno ben dorate. Una volta cotte, sforniamo le baguette e le lasciamo raffreddare su una griglia prima di servirle.