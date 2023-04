Torta salata con ricotta e carciofi, ricetta Antonio Paolino

La golosa torta salata con ricotta e carciofi, la ricetta di Antonio Paolino

Che buona la torta salata con ricotta e carciofi di Antonio Paolino dalle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno del 26 aprile 2023. Una vera delizia la ricetta della torta che Antonio Paolino prepara iniziando dalla pasta brisèe fatta in casa, poi la farcia e infine completa con i cuori di carciofi fritti. Una vera bomba questa nuova ricetta E’ sempre mezzogiorno, è davvero da provare suito. Possiamo anche comprare la pasta brisèe già pronta e sarà tutto più semplice e veloce. Ecco la ricetta di Antonio Paolino per la torta salata con ricotta e carciofi.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Antonio Paolino – Torta salata con ricotta e carciofi

Ingredienti per la pasta brisèe 200 g di farina 00, 100 g di burro, 50 g di vino bianco, un pizzico di sale, un rametto di rosmarino tritato

Per la farcia: 350 g di ricotta vaccina, 2 uova intere, foglie di basilico, 150 g di speck, 80 g di formaggio grattugiato, sale e pepe

Per i carciofi: 3 carciofi,1 cipollotto, olio evo

Per ultimare: 14 cuori di carciofo, 1 l di olio di semi di arachidi, menta fresca

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina e il burro freddo a pezzetti, lavoriamo e aggiungiamo il vino bianco, un pizzico di sale e anche il rosmarino tritato, impastiamo subito e non a lungo. Avvolgiamo il panetto nella pellicola e mettiamo minimo 30 minuti in frigo. Tiriamo con il mattarello e otteniamo uno spessore di 1 cm. Con pasta brisèe ottenuta foderiamo la tortiera imburrata e infarinata.

Passiamo al ripieno e tagliamo i carciofi a fette sottili dopo averli puliti, rosoliamo in padella con un pochino di olio e il cipollotto, sale, pepe. A parte lavoriamo la ricotta con il formaggio grattugiato, speck tagliato a pezzetti, le uova, sale, pepe e aggiungiamo i carciofi cotti, basilico spezzettato e lavoriamo il tutto. Versiamo nel guscio di brisèe e mettiamo in forno a 175° per circa 35 minuti.

Lessiamo i cuori di carciofo per 10 minuti in acqua salata e bollente, facciamo sgocciolare, asciugare e benissimo e friggiamo in olio profondo e ben caldo per 5 minuti circa. Serviamo la torta salata decorando con i carciofi fritti.