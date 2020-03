La ricetta del rollè di tacchino di Benedetta Rossi da Fatto in casa per voi

Tra le ricette di Benedetta Rossi un altro ottimo secondo piatto, la ricetta del rollè di tacchino. Come sempre Benedetta Rossi ci delizia con le sue idee in cucina e visto che arriva la Pasqua ha pensato a un bel rollè di carne con ripieno di salsiccia. Il ripieno di spinaci e formaggio è l’alternativa di Benedetta Rossi per una farcia diversa e più leggera. Anche questa è una delle ricette fatto in casa per voi, una delle nuove ricette della terza stagione. Posiamo preparare il rollè di tacchino con salsiccia o con spinaci di Benedetta e servirlo a fette con i fagiolini, con le patate o come preferiamo. Non perdete le altre ricette di Fatto in casa per voi.

RICETTE BENEDETTA ROSSI – LA RICETTA DEL ROLLE’ DI TACCHINO FATTO IN CASA PER VOI

Ingredienti: 1 chilo di petto di tacchino, rosmarino secco, aglio macinato, 300 g di salsicce, 100 g di olive verdi e nere, 200 g di pancetta a fette

Preparazione: battiamo il petto di tacchino cercando di ottenere un rettangolo e ottenere lo stesso spessore, saliamo e aggiungiamo il rosmarino secco, anche un po’ di aglio in polvere. Sbricioliamo le salsicce senza pelle e le disponiamo lungo tutto il centro del petto di tacchino, aggiungiamo le olive verdi e nere che possiamo tagliare a rondelle. Arrotoliamo dalla parte lunga e abbiamo il rotolo ben stretto, aggiungiamo sulla superficie un po’ di sale. Avvolgiamo tutto il rotolo con le fette di pancetta che una volta cotta sarà tutto più saporito. Leghiamo tutto il rotolo con lo spago per non farlo allargare in cottura. Mettiamo il rollè nella teglia in cui abbiamo versato un pochino di olio di oliva. Aggiungiamo mezzo bicchiere di vino e mezzo bicchiere di acqua. Mettiamo in forno a 180 gradi forno ventilato, a 190 gradi formo statico per 1 ora e mezza o poco meno, dipende dalla grandezza del rollè. Possiamo servire a fette con i fagiolini o con altro.