La ricetta del pollo alle mandorle da Fatto in casa per voi

Nuove ricette Fatto in casa per voi oggi 16 maggio 2020 e Benedetta Rossi ha cucinato il pollo alle mandorle, una ricetta cinese ma non è sola nella sua cucina. Con lei un’amica cinese che le ha insegnato anche a usare le bacchette ma per Benedetta Rossi è meglio cucinare. Perfetta la ricetta del pollo con le mandorle, un secondo piatto goloso ma anche semplice e veloce da preparare, come la maggior parte delle ricette della bravissima Benedetta Rossi. Oggi tre ricette davvero particolari per la celebre youtuber che è passata dal dolce giapponese al pollo cinese per poi deliziarci anche con il riso al curry. Impariamo adesso come si cucinare un ottimo pollo con le mandorle.

RICETTE FATTO IN CASA PER VOI – BENEDETTA ROSSI PREPARA IL POLLO ALLE MANDOLRE

Ingredienti: 500 g di bocconcini di pollo, 50 g di farina, 100 ml di acqua, 100 g di mandorle pelate, mezza cipolla, zenzero fresco, salsa di soia

Preparazione: in padella tostiamo le mandorle pelate con un filo d’olio di semi. Infariniamo i bocconcini di pollo. Togliamo le mandorle dalla padella. Tritiamo la cipolla e la facciamo soffriggere con l’olio di semi, grattugiamo sopra un po’ di zenzero. Poi aggiungiamo in padella anche i bocconcini di pollo infarinati, aggiungiamo acqua e salsa di soia, facciamo cuocere con il coperchio, ogni tanto mescoliamo. Una volta cotto il pollo aggiungiamo le mandorle che avevamo già tostato in padella con l’olio, facciamo insaporire per almeno un minuto e poi possiamo servire.

Lessiamo il riso, se vogliamo possiamo servire accanto al nostro pollo alle mandorle, avremo così un piatto completo, di certo gustoso. Questa è una versione semplice e leggera, semplice e veloce da preparare come la maggior parte delle ricette di Benedetta Rossi. Buon appetito a tutti!