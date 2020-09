Nuove ricette Benedetta Rossi: facciamo i muffin di frittata

Nella cucina di Benedetta Rossi non mancano mai le uova oltre alla farina, latte e olio e la ricetta dei muffin di frittata è una delle cene che la food blogger riesce a preparare in poco tempo. E’ una delle ricette Fatto in casa per voi che non possiamo farci scappare, però bisogna accendere il forno quindi ci conserviamo l’idea dei muffin di frittata per l’autunno e l’inverno. Una preparazione veloce e poi meno di mezz’ora di cottura in forno ma intanto potremo fare altro. Pochi ingredienti, latte, formaggio grattugiato, ovviamente uova, zucchine, sale, pepe e cipolla ma se vogliamo possiamo sostituire le zucchine con i piselli o con altro e aggiungere magari della pancetta a dadini piccoli per rendere i muffin salati di Benedetta Rossi ancora più gustosi.

LA RICETTA DEI MUFFIN FRITTATA DI BENEDETTA ROSSI – RICETTE FATTO IN CASA PER VOI

Ingredienti: 6 uova, un ciuffo di prezzemolo, mezzo bicchiere di latte, 50 g di formaggio grattugiato, 2 zucchine, mezza cipolla, olio, sale e pepe

Preparazione: iniziamo con il soffritto di cipolla, la tritiamo a pezzetti sottili e mettiamo in padella con un po’ di olio. Se la mettiamo 10 minuti nel congelatore, intera, poi la tagliamo senza piangere. Facciamo soffriggere la cipolla. Tagliamo a pezzettini piccoli anche le zucchine, così saranno cotte velocemente. Se vogliamo possiamo sostituire le zucchine con i piselli. Quando la cipolla è ben dorata uniamo le zucchine e cuociamo 5 minuti con il coperchio, ogni tanto mescoliamo.

In una ciotola rompiamo le uova, verranno circa 12 muffin. Tritiamo il prezzemolo già lavato e aggiungiamo alle uova, sbattiamo con la forchetta. Uniamo alle uova il latte, il formaggio grattugiato, un pizzico di sale e pepe e mescoliamo bene. Saliamo un pochino anche le zucchine, togliamo dal fuoco. Oliamo gli stampi di muffin e dividiamo il composto negli stampini. Aggiungiamo le zucchine

Cuociamo in forno a 170 gradi ventilato per 25 – 30 minuti.