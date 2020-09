Fatto in casa per voi: le polpettine di pane fritte, la nuova ricetta di Benedetta Rossi

Da non perdere le nuove ricette Fatto in casa per voi e la ricetta delle polpettine fritte fatte con il pane. Benedetta Rossi propone la ricetta delle polpettine di pane fritte, facili, economiche, buonissime, sono le polpette fritte che piaceranno a tutta la famiglia. Dalle nuove ricette di Benedetta Rossi la ricetta di un secondo piatto ottimo sia freddo che caldo. Possiamo farcire le polpette di pane fritte con la provola ma possiamo aggiungere anche altro, speck, salame o altro ancora. Non perdete questa e le altre ricette di Benedetta Rossi, le ultime ricette della food blogger più dolce e brava.

LA RICETTA DELLE POLPETTINE DI PANE FRITTE DI BENEDETTA ROSSI – RICETTE FATTO IN CASA PER VOI

Ingredienti: 500 g di pane raffermo, 2 uova, 250 ml di latte, 50 g di formaggio grattugiato, provola a dadini, 1 cucchiaio di olio, pane grattugiato, olio per friggere, 1 spicchio di aglio e prezzemolo

Preparazione: togliamo la crosta alle fette di pane raffermo e con la crosta otteniamo il pane grattugiato. Tagliamo a dadini la mollica e mettiamo nella ciotola con il latte, facciamo ammorbidire e sbricioliamo.

Nella ciotola con il pane aggiungiamo anche il prezzemolo trotato, l’uovo, l’aglio tritato bene, 1 cucchiaio di olio, una presa di sale e il formaggio grattugiato. Mescoliamo bene il tutto e otteniamo un composto omogeneo ma anche umido per potere fare le polpettine. Diamo a ogni polpetta la forma classica di una pallina che allarghiamo per mettere al centro un dadino di provola, chiudiamo le polpette.

Passiamo le polpette nell’uovo e poi nel pane grattugiato. Se vogliamo possiamo aggiungere anche altro alla provola così da dare più gusto alle polpette. Friggiamo le polpette in abbondante olio e facciamo ben dorare. Scoliamo su carta da cucina.