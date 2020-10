Frittata senza uova di Benedetta Rossi, Marco cucina per le ricette Fatto in casa per voi

La ricetta della frittata senza uova di Benedetta Rossi è l’idea perfetta di oggi 10 ottobre 2020 da Fatto in casa per voi. E’ il marito di Benedetta Rossi che ha deciso di mettersi in cucina e mentre Benedetta l’assiste salta fuori un secondo piatto che ci stupisce, davvero è una frittata senza uova. Quindi ancora una ricetta Fatto in casa per voi da provare subito, ottima per tutti ma soprattutto per chi non mangia le uova. Un bel trucco quello di Marco di utilizzare acqua e farina invece delle uova. Attenti al tempo di cottura perché non deve di certo bruciarsi. Ecco come si fa la frittata senza uova di Benedetta Rossi. Non perdete le altre ricette, i gelati anni ’80 e il riso alla carbonese.

FRITTATA SENZA UOVA DA FATTO IN CASA PER VOI – RICETTE

Ingredienti: 1 carota, 1 costa di sedano, mezzo porro, 1 zucchina, funghi, 100 g di spinaci, 200 ml di acqua, 80 g di farina, sale e olio di oliva

Preparazione: spezzettiamo gli spinaci freschi con le mani ma al posto degli spinaci possiamo usare anche la cicoria, le bietole o altro. Tagliamo il porro a fettine e aggiungiamo nella ciotola con gli spinaci.

Frulliamo insieme il sedano a pezzettini, la carota a dadini, la zucchina a dadini, otteniamo un composto tritato in modo grossolano. Aggiungiamo anche questo trito nella ciotola.

Tagliamo a fette e poi a pezzi i funghi e versiamo sempre bella ciotola. Aggiungiamo farina e acqua, saliamo e mescoliamo il tutto con attenzione.

In padella versiamo un filo di olio di oliva, facciamo scaldare bene. Versiamo tutto il composto appena preparato nella padella, livelliamo come una frittata e cuociamo circa 5 minuti per lato. Cuociamo la frittata senza uova con il coperchio.