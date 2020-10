La ricetta della polenta con verdure di Benedetta Rossi per Fatto in casa per voi

Dalle nuove ricette Fatto in casa per voi di Benedetta Rossi la ricetta della polenta con le verdure, con il ragù di verdure, una vera bontà. Benedetta Rossi ha amiche a cena, non può preparare niente con il glutine e la ricetta perfetta diventa la polenta. Possiamo scegliere la versione bianca con la salsiccia oppure questa polenta con il pomodoro e le verdure. Tra le ricette di Benedetta Rossi per Fatto in casa per voi senza dubbio questo menù per la cena con le amiche è davvero completo e perfetto. Proviamo la ricetta della ciambella salata, della polenta di Benedetta Rossi e anche della caprese al limone, tutte ricette senza glutine.

RICETTE FATTO IN CASA PER VOI – LA RICETTA DELLA POLENTA CON LE VERDURE DI BENEDETTA ROSSI ­­

Ingredienti: 400 g farina per polenta, mezza cipolla, 2 litri di acqua, 400 g passata di pomodoro, 200 g di piselli, 1 carota, 100 g di funghi champignon

Preparazione: versiamo tutta l’acqua nella pentola, facciamo scaldare, appena si creano le bollicine sul fondo, mettiamo il sale e iniziamo ad aggiungere la polenta mescolando. Portiamo a bollore e spostiamo sul fuoco più piccolo, mescoliamo e copriamo con il coperchio un po’ sollevato. Facciamo cuocere 40 minuti, ogni tanto mescoliamo.

Facciamo un soffritto con la cipolla e la carota, un po’ di olio di oliva, facciamo imbiondire la cipolla e poi aggiungiamo i piselli. Dopo un minuto aggiungiamo anche i funghi e facciamo andare. Cinque minuti e versiamo in pentola anche la passata di pomodoro e un po’ di acqua, saliamo e portiamo la fiamma al minimo, facciamo cuocere.

Togliamo la polenta dal fuoco. Benedetta Rossi utilizza di piatti di legno per servire la polenta. Completiamo con sopra il ragù con le verdure. Se vogliamo aggiungiamo il formaggio grattugiato.