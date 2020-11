Benedetta Rossi cucina le seppie in umido con piselli: ricette Fatto in casa per voi

Benedetta Rossi nella puntata di oggi 28 novembre 2020 di Fatto in casa per voi ha preparato le seppie in umido con i piselli, un secondo piatto di pesce semplice da cucinare. Tra le ricette di Benedetta Rossi c’è poco pesce, poche ricette di pesce, a lei piace mangiarlo ma non le piace pulirlo. Le seppie infatti le ha comprato surgelate e già pulite e cerca di sporcare il meno possibile in cucina. Il menù di oggi di Benedetta Rossi è tutto con ricette di pesce e la food blogger inizia proprio con le seppie in umido con i piselli. Se avanza del sughetto di seppie con pomodoro e piselli il consiglio per un’altra ricetta di Benedetta Rossi è di condire la pasta, quella che preferiamo. Quindi, primo e secondo piatto insieme pronti in poco tempo. Non perdete le altre ricette del sabato di Fatto in casa per voi.

RICETTE BENEDETTA ROSSI – LA RICETTA FATTO IN CASA PER VOI DELLE SEPPIE IN UMIDO CON I PISELLI

Ingredienti: 700 g di seppie, 300 g di piselli, un pizzico di peperoncino, 400 g di passata di pomodoro, mezzo bicchiere di vino bianco, carota, sedano, cipolla

Preparazione: scongeliamo le seppie già pulite oppure ovviamente usiamo quelle fresche. Tagliamo con le forbici le seppie, le facciamo a pezzettini. Possiamo usare anche i totani.

In padella facciamo il soffritto con un po’ di olio, cipolla, sedano, carota e un pochino di peperoncino. Ovviamente se mangiano anche i bambini evitiamo il piccante. Facciamo andare un po’ il soffritto e uniamo le seppie, facciamo andare e sfumiamo con il vino.

Dopo un po’ uniamo i piselli e facciamo cuocere pochi minuti. Aggiungiamo poi il pomodoro e facciamo cuocere a fiamma bassa per pochi minuti ancora. Poco prima di fine cottura saliamo. Non cuociamo mai le seppie a fiamma alta altrimenti non saranno cotte nel modo giusto.