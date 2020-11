Cuoppo di pesce e patatine Fatto in casa per voi, le ricette di Benedetta Rossi

La ricetta di Benedetta Rossi per fare il cuoppo di pesce e patatine è una vera delizia dalle ricette Fatto in casa per voi. Benedetta Rossi frigge calamari, alici, baccalà ma anche tanto altro se vogliamo e in più prepara le patatine fritte sottoli e croccanti. Tanti i consigli di Benedetta Rossi per friggere al meglio il pesce ma anche per evitare l’odore di fritto in casa: basta far bollire acqua e foglie di alloro in un pentolino mentre friggiamo il pesce. Due ricette in una con il cuoppo di pesce di Benedetta Rossi e Fatto in casa per voi: facciamo il pesce fritto e le patatine fritte. Non perdete le altre ricette di oggi 28 novembre 2020.

RICETTE CUOPPO DI PESCE E PATATINE DI BENEDETTA ROSSI

Ingredienti: 500 g di calamari, alici, baccalà e qualche patata, farina 00, olio per friggere

Preparazione: nella ciotola versiamo l’acqua fredda, aggiungiamo un po’ di sale. Laviamo le patate, le peliamo e le tagliamo a fettine molto sottili con la mandolina, facciamo cadere direttamente nell’acqua. Per fare le chips così sottili l’unico modo è la mandolina. Lasciamo in ammollo qualche minuto per fare perdere l’amido e renderle croccanti in cottura.

Scoliamo bene le patate, togliamo tutta l’acqua prima di friggere in abbondante olio, dobbiamo girarle spesso perché così sottili si attaccano. Scoliamo dorate e croccanti sulla carta da cucina. Dobbiamo sempre friggere prima le patate e poi il pesce.

Abbiamo calamari, alici, baccalà ma anche crostacei e pescetti a piacere, li passiamo nella farina. I calamari li dobbiamo tagliare a fettine con le forbici, sono quelli che hanno bisogno di più cottura.

Per eliminare la farina in eccesso Benedetta usa lo scolapasta.

Dopo i calamari, scolati su carta da cucina, cuociamo nello stesso modo il baccalà, quindi infarinati e poi nell’olio bollente. Poi friggiamo le alici o altri pescetti.