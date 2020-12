Benedetta Rossi, la ricetta delle uova in crosta da Fatto in casa per voi

Dalle ricette Fatto in casa per voi del 12 dicembre 2020 la ricetta delle uova in crosta. Benedetta Rossi racconta che in inverno si ha voglia di piatti ancora più golosi e le uova in crosta è una bella idea, una ricetta furba da Fatto in casa per voi. Tutto in crosta, il menù di Benedetta Rossi è una vera delizia, un antipasto per tutta la famiglia. Abbiamo la pasta sfoglia già pronta, le fette di speck, o anche le fette di salame ungherese, le fette di provola, ovviamente le uova e in poco tempo con pochi passaggi avremo queste caramelle con sorpresa. Invece delle solite uova non ci resta che provare le nuove ricette Fatto in casa per voi, le nuove ricette di Benedetta Rossi. Non perdete questa e le altre ricette della brava e simpatica food blogger.

RICETTE FATTO IN CASA PER VOI – UOVA IN CROSTA DI BENEDETTA ROSSI

Ingredienti: 1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare, 4 uova, speck, provola, 1 tuorlo, 1 cucchiaino di latte

Preparazione: facciamo bollire in acqua le uova per 8 minuti, spelliamo le uova nel modo migliore. Tagliamo la pasta sfoglia rettangolare in 4 rettangoli uguali e mettiamo al centro di ogni rettangolo una fetta di speck. Possiamo sostituire lo speck con il salame ungherese. Aggiungiamo una fetta di formaggio e un uovo intero sodo per ogni rettangolo. Arrotoliamo e formiamo una grossa caramella, pressiamo ai lati con le dita per ottenere la forma della caramella. Possiamo anche fare dei sacchettini.



Disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno. Spennelliamo con il torlo dell’uovo, magari sbattuto con un goccino di latte. Mettiamo in forno a 180 gradi per 20- 25 minuti ventilato, se forno statico 190 gradi per lo stesso tempo. Sforniamo e facciamo leggermente raffreddare prima di servire. Sarà una bella sorpresa per tutti.