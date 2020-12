Polpettone in crosta di Benedetta Rossi dalle ricette Fatto in casa per voi

Con le ricette di Benedetta Rossi la ricetta del polpettone in crosta, un secondo piatto di Fatto in casa per voi. Da polpettone semplice a polpettone farcito ma Benedetta Rossi avvolge il polpettone nella pancetta e nella pasta sfoglia e così diventa un polpettone da re. E’ una delle ricette Fatto in casa per voi di oggi 12 dicembre 2020 da provare subito, anche per le feste di Natale. Come sempre le ricette di Benedetta Rossi sono semplici e perfette. Dopo le uova in crosta il polpettone in crosta e per finire il dolce, una golosa crostata con le pere.

RICETTE BENEDETTA ROSSI – LA RICETTA DEL POLPETTONE IN CROSTA FATTO IN CASA PER VOI

Ingredienti: 1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare, 500 g di carne macinata mista, 1 uovo, 50 g di formaggio grattugiato, 100 ml di latte, 100 g di pane grattugiato, 300 g di spinaci bolliti, 200 g di formaggio a fette, prezzemolo e 150 g di pancetta

Preparazione: nella ciotola mettiamo la carne macinata, l’uovo, un po’ di sale, il latte, il formaggio grattugiato, un po’ di prezzemolo tritato, mescoliamo con la forchetta schiacciando bene e uniamo il pane grattugiato, adesso mescoliamo il tutto con le mani. Calcioni ricotta e cioccolato, la dolce ricetta di Benedetta Rossi da Fatto in casa per voi

Prendiamo due fogli di carta forno, mettiamo il composto sul primo figlio e iniziamo a stendere con le mani, adagiamo sopra l’altro foglio di carta e con il matterello pressiamo e otteniamo uno strato ben più sottile. Possiamo sostituire alla carne macinata le patate lessate.

Abbiamo gli spinaci lessati e ben strizzati, adagiamo sul polpettone, aggiungiamo le fette di formaggio. Con l’aiuto della carta forno arrotoliamo il polpettone e sigilliamo alle estremità chiudendo a caramella. Disponiamo sulla teglia e facciamo cuocere in forno a 190 gradi per 40 minuti, abbiamo una prima cottura. Sforniamo e facciamo un po’ raffreddare.

Prendiamo il rotolo di pasta sfoglia rettangolare e copriamo con le fette di pancetta sottili, disponiamo il polpettone e arrotoliamo, chiudiamo bene le estremità della sfoglia. Spennelliamo con il tuorlo d’uovo e incidiamo con il coltello facendo 4 croci. Mettiamo in forno a 175 gradi per 20 – 25 minuti, deve fare una crosta croccante. Possiamo anche aggiungere dopo l’uovo i semi di sesamo. Tagliamo a fette e serviamo.