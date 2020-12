La ricetta del cappone arrosto per le ricette di Natale di Benedetta Rossi, le ricette Fatto in casa per voi. Ma è un secondo piatto ottimo sempre e davvero facile da preparare. Il cappone di Benedetta Rossi lo possiamo cuocere solo in forno o magari prima lessarlo in brodo e poi completare la cottura in forno. Un bel contorno è il suggerimento della brava e simpatica food blogger, finocchi e porri cotti in forno con una semplice panatura. Non perdete questa e le altre ricette di Benedetta Rossi per il Natale, le ricette di Natale Fatto in casa per voi.

RICETTE DI NATALE DI BENEDETTA ROSSI – IL CAPPONE ARROSTO FATTO IN CASA PER VOI

Ingredienti: cappone lessato, rosmarino fresco, 1 spicchio di aglio

Per il contorno: 3 finocchi, 1 ciuffetto di prezzemolo, 1 spicchio di aglio, 150 g di pane grattugiato

Preparazione: abbiamo il cappone già lessato un’ora circa nel brodo (qui la ricetta di Benedetta Rossi).

Spennelliamo la teglia con l’olio di oliva, disponiamo dentro il cappone lessato e nella pancia mettiamo il rosmarino e lo spicchio di aglio, ungiamo bene il cappone con l’olio, saliamo e aggiungiamo anche sopra i ciuffetti di rosmarino. Mettiamo in forno a 180 gradi per circa 30 minuti. Se lo facciamo direttamente arrosto lo cuociamo in forno per 1 ora e mezza.

Passiamo al contorno e nella ciotola versiamo il pane grattugiato e il prezzemolo tritato, anche uno spicchio di aglio tagliato a pezzetti piccolini, sale e olio e mescoliamo bene il tutto.

Togliamo la parte verde dei porri mentre la parte bianca la tagliamo a rondelle spesse 1 cm. Tagliamo anche i finocchi puliti a fette di 1 cm. Disponiamo porri e finocchi sulla teglia foderata con la carta forno e copriamo ogni fetta con la panatura. Ancora un filo di olio e mettiamo in forno 20 minuti. Serviamo completando con l’olio di cottura.