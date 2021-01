Involtini di carne alle nocciole di Benedetta Rossi, ricette Fatto in casa per voi

Che bontà la ricetta degli involtini di carne alle noci di Benedetta Rossi dalle ricette Fatto in casa per voi di oggi 9 gennaio 2020. Un secondo piatto delizioso di Benedetta Rossi, è facile preparare gli involtini di carne di maiale con ripieno di formaggio, speck, nocciole e salvia. Niente aglio, niente cipolla ma tutto il gusto che la bravissima food blogger propone nella sua cucina. Facciamo attenzione a chiudere bene gli involtini di carne ma anche a rosolarli bene in padella. E’ importante fare attaccare bene la granella di nocciole per ottenere un ottimo risultato. Anche questa volta il menù di Fatto in casa per voi ci delizia e i dà nuove idee per il pranzo e per la cena.

RICETTE FATTO IN CASA PER VOI – LA RICETTA DEGLI INVOLTINI DI CARNE ALLE NOCI

Ingredienti: 8 fettine di lonza di maiale, 8 fette di speck, 8 fette di provola, 100 g di granella di nocciole, ½ bicchiere di vino bianco, foglie di salvia

Preparazione: disponiamo sul tavolo le fettine di carne, se necessario le appiattiamo perché devono essere sottili. Su ogni fettina di carne disponiamo una fettina di speck e una fettina di provola quindi almeno una foglia di salvia fresca e anche un po’ di granella di nocciole. Arrotoliamo e abbiamo gli involtini che fermiamo con gli stecchini di legno.

Un’alternativa può essere il ripieno di funghi.

Spennelliamo gli involtini con l’olio e poi li passiamo nella granella di nocciole, facciamo bene aderire saranno così una vera delizia.