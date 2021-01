Moussaka da Fatto in casa per voi la ricetta di Benedetta Rossi

Il moussaka, la ricetta di Benedetta Rossi che richiama la cucina greca, è il piatto di oggi 30 gennaio 2021 di Fatto in casa per voi. Tra le ricette di Benedetta Rossi il menù europeo e dopo la torta sacher e la ricetta della paella adesso la ricetta del moussaka. E’ un piatto greco con melanzane e ragù, besciamella e patate. Possiamo anche sotituire le patate e friggere solo le melanzane. Senza dubbio questo piatto di Fatto in casa per voi è molto calorico, quindi un piatto unico per il pranzo o per la cena. Ecco la ricetta di Benedetta Rossi dalla Grecia, la ricetta del moussaka con melanzane e ragù di carne.

LE RICETTE DI BENEDETTA ROSSI – LA RICETTA DEL MOUSSAKA FATTO IN CASA PER VOI

Ingredienti: 1 grossa melanzana, 500 g di patate, 300 g passata di pomodoro, 2 cucchiai di concentrato, qualche foglia di alloro, 500 g di macinato di manzo, mezza cipolla, mezzo bicchiere di vino rosso,

500 ml di besciamella, 20 g di formaggio grattugiato, noce moscata grattugiata e olio per friggere

Preparazione: nella padella versiamo un po’ di olio d’oliva, tritiamo la cipolla al coltello e facciamo soffriggere. Uniamo poi la carne macinata e facciamo rosolare, sfumiamo con il vino rosso e aggiungiamo due foglie di alloro, saliamo e facciamo andare pochi minuti. Aggiungiamo la passata di pomodoro, noce moscata grattugiata, pepe fresco macinato e facciamo cuocere 10 minuti.

Affettiamo le melanzane o la melanzana grossa, dobbiamo tagliare fette spesse mezzo cm. Tagliamo a fette le patate pelate, stesso spessore delle melanzane.

Scaldiamo abbondante olio per friggere nella padella. Friggiamo prima le patate, ben dorate, scoliamo su carta da cucina. Possiamo anche fare il moussaka solo con tutte melanzane. Friggiamo le melanzane con tutta la buccia. Scoliamo le melanzane su carta da cucina.