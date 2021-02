Benedetta Rossi, la ricetta del petto di tacchino con cipolla e Marsala è il secondo piatto dalle ricette Fatto in casa per voi di oggi 20 febbraio 2021. E’ la ricetta del petto di tacchino in padella della suocera. Marco dice sempre che come prepara il tacchino sua madre non è capace nessuno e Benedetta Rossi conferma. La ricetta del petto di tacchino è una vera bontà, Diana le ha passato la ricetta e ci sono dentro anche un po’ di cipolle rosse. E’ la ricetta del secondo piatto del menù alcolico, il menù Detto Fatto con un po’ di liquore, in questo caso con il Marsala. Ecco la ricetta di Benedetta Rossi per il petto di tacchino al Marsala con le cipolle.

RICETTE FATTO IN CASA PER VOI – LA RICETTA DEL PETTO DI TACCHINO CIPOLLA E MARSALA

Ingredienti: 500 g di petto di tacchino, 2 cipolle rosse, 1 bicchiere di Marsala e farina

Preparazione: tagliamo a fettine le cipolle al coltello, Benedetta usa la rossa che è un po’ più dolce. Versiamo un po’ di olio nella padella antiaderente e aggiungiamo le cipolle, facciamo andare e un po’ rosolare, aggiungiamo metà bicchiere di Marsala. Per un tocco originale sciogliamo un po’ di zafferano nel Marsala prima di versarlo in padella. Facciamo evaporare qualche minuto a fiamma più alta e poi abbassiamo la fiamma.