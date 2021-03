Cotolette di cavolfiore, la ricetta Fatto in casa per voi

Dalle ricette Fatto in casa per voi la ricetta delle cotolette di cavolfiore, la ricetta di Benedetta Rossi per far mangiare le cotolette a tutti, anche ai bambini che in genere non apprezzano le verdure. Una ricetta facile e veloce per cucinare il cavolfiore e in più le cotolette di Benedetta Rossi non sono fritte ma la cuociamo in forno. In poco tempo abbiamo un e bel secondo piatto, da pallido e triste il cavolfiore diventa colora e ottimo da gustare. E’ una delle ricette di Benedett Rossi del menù vegetariano, una ricetta Fatto in casa per voi di oggi 6 marzo 2021. Tante le idee e i consigli in cucina con la famosa food blogger che rende le ricette una vera delizia. Questa è una ricetta, un piatto che possiamo preparare anche con i bambini.

RICETTE FATTO IN CASA PER VOI – LA RICETTA DELLE COTOLETTE DI CAVOLFIORE

Ingredienti: 1 cavolfiore, 4 uova, 50 g di formaggio grattugiato, pane grattugiato, farina, curcuma

Preparazione: con un coltello ben affilato tagliamo delle fette di cavolfiore spesse circa 1 cm. Ricette Benedetta Rossi: cestini di pancarrè con ricotta e verdure

Per la panatura: rompiamo le uova nella ciotola, aggiungiamo due pizzichi di sale, il formaggio grattugiato e la curcuma. Se non piace la curcuma aggiungiamo alla panatura un concentrato di pomodoro.

Prepariamo due piatti, in uno mettiamo il pane grattugiato e nell’altro la farina.

Passiamo le fette di cavolfiore prima bella farina, poi nell’uovo sbattuto e infine nel pane grattugiato. Benedetta dà un’altra idea, quella di usare la pasta sfoglia.

Disponiamo le cotolette di cavolfiore sulla teglia foderata con la carta forno. Condiamo con un bel filo di olio. Mettiamo in forno a 180° C ventilato per circa 30 minuti. Serviamo le cotolette di cavolfiore ben calde e con dei pomodorini o magari un’insalata verde o colorata.